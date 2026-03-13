El BNG apoyará una moción de censura en Cambre (A Coruña)

El portavoz del grupo municipal del BNG en el Concello de Cambre (A Coruña), Dani Carballada, ha trasladado que esta formación apoyará una moción de censura ante un gobierno local conformado por cuatro ediles del PP "sin ideas y sin equipo", ha argumentado. Así lo ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, después de que Alternativa dos Veciños, otro de los partidos con representación en la corporación municipal, descartase participar en ello.

Según informa la propia agencia, tras la renuncia del exregidor Óscar García Patiño y de su sucesora, María Pan, ambos de Unión por Cambre, ha incidido en que el BNG movió "Roma con Santiago para que hubiera una Alcaldía del PSdeG", ha señalado en relación a los socialistas por ser, después de Unión por Cambre, la que tenía el mayor número de ediles.

Después de no optar a la Alcaldía y lograrla el PP — con cuatro concejales de 21 — y ante una situación que los nacionalistas consideran de "desgobierno", el portavoz del BNG en este consistorio insiste en que "no hay ningún acuerdo entre fuerzas antagónicas", en alusión a las críticas de Unión por Cambre.

"Hay votaciones normales, cosas que salen adelante en pleno y otras que no", asevera. No obstante, y aunque destaca el "talante democrático" de la regidora, del PP, Diana Piñeiro, insiste en que en el gobierno local no hay "ni ideas, ni equipo, ni apoyo de otras administraciones".

Por eso pone a disposición los tres votos de la formación nacionalista en caso de que desde otra formación se opte por presentar una moción de censura. "Para eso hacen falta 11 concejales", recuerda, para insistir en que al BNG no le corresponde "encabezar" un proceso así.

Mientras, desde Alternativa dos Veciños avanzan que no participarán en una moción de censura. "Cambre ya está en una situación lamentable tras años de mala gestión que llevaron al caos actual y no necesita más inestabilidad", remarca en un comunicado.

El PP provincial critica la postura del BNG

Desde el PP de la provincia de A Coruña critican esta posición del BNG como "electoralista".

"Nos sorprende esta postura ahora cuando hace menos de un año nadie quería gobernar en Cambre", comentan fuentes del partido, que añaden que "comprendemos que hay una situación complicada", aunque alaban el trabajo de Diana Piñeiro al frente de la Alcaldía desde entonces.

"Cada uno que actúe en consecuencia. Nosotros vamos a seguir trabajando", concluyen.