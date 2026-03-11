A Coruña inicia la primera fase de humanización de la calle Ángel Rebollo: estos son los cortes

El Concello comienza esta semana la remodelación y humanización integral de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto, dentro del plan de renovación de calles impulsado por el Gobierno local en distintos puntos de la ciudad, que suma proyectos anunciados recientemente como los de Atocha Alta, Páramo y Agra do Orzán.

Debido a la longitud de la vía, la reforma se llevará a cabo por fases. Los primeros cortes de tráfico para el desarrollo de los trabajos se aplicarán en el tramo comprendido entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto, que permanecerá cerrado al paso de vehículos hasta el 30 de abril.

El proyecto contempla mejoras como la renovación de los pavimentos —tanto del firme de hormigón como de las baldosas de las aceras—, la mejora del saneamiento y de la recogida de aguas pluviales, la canalización municipal en ambas aceras mediante la instalación de cuatro nuevas tuberías, la elevación de los pasos peatonales, la reordenación de los contenedores, una nueva señalización horizontal y vertical y la instalación de bancos y árboles.

Además, en el cruce con la calle San Jorge se llevará a cabo una reurbanización de la zona y se peatonalizará un tramo, cumpliendo con los estándares de accesibilidad y movilidad sostenible ya aplicados en diferentes barrios de la ciudad. Esta actuación supondrá una mejora del planeamiento urbanístico, reforzando la seguridad de los residentes y aportando mejoras estéticas al entorno.

"Nuestro compromiso siempre ha sido hacer una ciudad mejor, más habitable. Hacer calles pensadas para la gente y no solo para los coches. Poco a poco, barrio a barrio, vamos construyendo la A Coruña moderna que todos queremos. Estamos en todos los barrios y escuchamos a los vecinos, invirtiendo en aquello que es más necesario para su bienestar", señaló la alcaldesa, Inés Rey.