El Colegio de Abogados de A Coruña renueva parte de su Junta de Gobierno

El Colegio de Abogados de A Coruña ha renovado varios cargos de su Junta de Gobierno tras el proceso electoral convocado el pasado mes de enero, al que se presentaron dos candidaturas conjuntas para cubrir los puestos de Diputado 1º, Diputado 2º, Diputado 3º, Contador y Bibliotecario.

Tras la votación, los nuevos responsables elegidos han sido Miguel Orantes Canales como Diputado 1º, Antonio Arsenio Iglesias Vázquez como Diputado 2º, Susana López González como Diputada 3º, Vanessa Amarelle Guillín como Contadora y María Lucía Silvoso Fuentes como Bibliotecaria.

Todos ellos obtuvieron porcentajes de apoyo cercanos al 70 % de los votos, consolidando así la renovación parcial del órgano de gobierno de la institución colegial.

Con estos nombramientos, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña queda integrada por Augusto José Pérez-Cepeda Vila como decano, junto a Miguel Orantes Canales (Diputado 1º), Antonio Arsenio Iglesias Vázquez (Diputado 2º), Susana López González (Diputada 3º), María Asunción Blanco Regueiro (Diputada 4ª), José Luis Villar de la Riera (Diputado 5º), José Carlos Tomé Santiago (Diputado 6º), María del Pilar Cortizo Mella (tesorera), María Lucía Silvoso Fuentes (bibliotecaria), Vanessa Amarelle Guillín (contadora) y María Luisa Tato Fouz (secretaria).