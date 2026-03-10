Dos heridos en la AP-9 a la altura de Culleredo (A Coruña) tras una colisión entre cuatro coches DGT

Dos personas resultaron heridas leves este martes por la mañana en un accidente en la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Culleredo, tras una colisión múltiple entre cuatro vehículos implicados. El accidente está provocando importantes retenciones de tráfico en sentido entrada a la ciudad

En concreto, el incidente tuvo lugar en el kilómetro 6, a la altura de Acea de Ama. Según informa el 112, recibieron el aviso de un particular a las 08:15 horas alertando de que cuatro vehículos habían chocado entre sí.

La central de emergencia informó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Culleredo, a los técnicos de Urxencias Sanitarias y a los bomberos de Betanzos. Una vez en el lugar, los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).