Decenas de personas se manifiestan en A Coruña por el Día de la Clase Obrera

Decenas de personas participaron este martes por la tarde en la manifestación convocada por la CIG en A Coruña con motivo del Día de la Clase Obrera, una movilización que recorrió algunas de las principales calles del centro de la ciudad.

La marcha arrancó a las 20:00 horas desde la plaza de Vigo y avanzó por Marcial del Adalid y Federico Tapia, continuando posteriormente hacia la plaza de Ourense.

Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y de la clase trabajadora, en un día marcado en la lucha sindicalista gallega.

El itinerario siguió por Sánchez Bregua y los Cantones, tanto el Cantón Pequeño como el Cantón Grande, uno de los puntos con mayor tránsito del centro coruñés, antes de continuar por la calle Nueva y San Andrés.

La movilización finalizó en la plaza de Pontevedra, donde los asistentes concluyeron la protesta tras completar el recorrido previsto por el centro de A Coruña.

La manifestación se desarrolló sin incidentes y provocó únicamente afecciones puntuales al tráfico durante el paso de la comitiva.