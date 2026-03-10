Ofrecido por:
Decenas de personas se manifiestan en A Coruña por el Día de la Clase Obrera
La marcha convocada por la CIG recorrió varias calles del centro desde la plaza de Vigo hasta la plaza de Pontevedra
Te puede interesar: Unas 3.000 personas recorren Ferrol para reclamar empleo digno y servicios públicos fuertes
Decenas de personas participaron este martes por la tarde en la manifestación convocada por la CIG en A Coruña con motivo del Día de la Clase Obrera, una movilización que recorrió algunas de las principales calles del centro de la ciudad.
La marcha arrancó a las 20:00 horas desde la plaza de Vigo y avanzó por Marcial del Adalid y Federico Tapia, continuando posteriormente hacia la plaza de Ourense.
Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y de la clase trabajadora, en un día marcado en la lucha sindicalista gallega.
El itinerario siguió por Sánchez Bregua y los Cantones, tanto el Cantón Pequeño como el Cantón Grande, uno de los puntos con mayor tránsito del centro coruñés, antes de continuar por la calle Nueva y San Andrés.
La movilización finalizó en la plaza de Pontevedra, donde los asistentes concluyeron la protesta tras completar el recorrido previsto por el centro de A Coruña.
La manifestación se desarrolló sin incidentes y provocó únicamente afecciones puntuales al tráfico durante el paso de la comitiva.