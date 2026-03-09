A Coruña impulsa 23 cursos de formación para mejorar la inserción laboral

El Ayuntamiento de A Coruña, a través del Centro Municipal de Empleo, pondrá en marcha 23 nuevos cursos de formación durante el primer semestre del año dirigidos a personas en situación de desempleo, con el objetivo de mejorar su capacitación y facilitar su acceso al mercado laboral.

En total, 360 coruñeses y coruñesas podrán participar en estas acciones formativas.

El programa incluye más de 4.100 horas de formación orientadas a sectores profesionales con demanda de trabajadores, con cursos de carpintería y mueble, cocina, atención sociosanitaria, actividades auxiliares de almacén y comercio, trabajos verticales, manipulación de carga con carretillas elevadoras, prevención de riesgos laborales en construcción, capacitación digital, ofimática y aprendizaje de inglés profesional para actividades comerciales, entre otras propuestas.

En conjunto, 15 de las acciones formativas estarán financiadas directamente por el Ayuntamiento, mientras que otras ocho se desarrollarán dentro del programa Éfeso, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

En el caso de los cursos incluidos en el programa Éfeso, las personas participantes también realizarán prácticas no laborales en empresas del sector, donde contarán con un equipo especializado de tutorización e inserción laboral que les ayudará en la búsqueda de empleo tras finalizar la formación.

Las personas interesadas en inscribirse en los cursos o recibir orientación laboral pueden solicitar información a través del teléfono 981 184 399 o mediante la web municipal de empleo del Ayuntamiento de A Coruña.