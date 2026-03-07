Betanzos (A Coruña) reúne a más de 300 mujeres en la Xuntanza de labores artesanales

Más de 300 mujeres se dieron cita en Betanzos para participar en la tradicional Xuntanza de labores artesanales, organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, junto con la asociación Mulleres da Condesa.

La jornada tuvo lugar en el edificio Liceo, donde la alcaldesa, acompañada de la concejala Ana Veiga, dio la bienvenida a las asistentes y compartió parte de las actividades con ellas.

El evento reunió a mujeres procedentes de más de medio centenar de colectivos, incluyendo asociaciones, centros sociales y comercios especializados en labores como encaje de bolillos, manualidades, cuero, flores secas, talla de madera o lino.

Además, participaron representantes de distintas zonas de Galicia, así como de Ourense, Camariñas, Ferrol, El Bierzo, León y varias localidades de Asturias y Cantabria.

El programa se desarrolló en dos turnos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, combinando demostraciones prácticas con exposición de trabajos. El público general pudo visitar la muestra, observar en directo la elaboración de las piezas y adquirir algunas de las creaciones artesanas realizadas durante la jornada.

La Xuntanza se consolida como un espacio de intercambio cultural, preservación de técnicas tradicionales y promoción del talento femenino, fomentando la participación activa de las mujeres en la vida social y cultural de la ciudad.