Novo Sendeiro pide en el pleno de A Coruña que se incorporen sus propuestas al plan de Labañou Cedida

El proceso ciudadano Novo Sendeiro, que desde 2022 impulsa el diseño del futuro urbano del barrio de Labañou en A Coruña junto a vecinos, entidades, asociaciones e instituciones locales, intervino este jueves en el pleno del Concello.

Lo hizo de la mano de Manuel Domínguez, director de participación de la iniciativa para la regeneración del barrio, que preguntó al Gobierno municipal cómo prevé integrar en la modificación puntual del PGOM para el ámbito de Labañou (M18) los resultados, consensos y aprendizajes del proceso ciudadano generados durante más de tres años de trabajo de diálogo y aprendizaje.

Durante su intervención, Domínguez defendió que el proceso desarrollado constituye "un capital participativo excepcional, difícilmente repetible", por lo que reclamó incorporar las demandas ciudadanas expresadas en materia de vivienda asequible, espacio público de calidad, seguridad y actividad económica de proximidad, "para evitar que el planeamiento vuelva a retrasarse por años sin dar respuesta a las necesidades urgentes del barrio de Labañou".

Por su parte Francisco Dinís, concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, puso en valor durante su intervención "el proceso participativo envidiable, que no puede caer en saco roto" impulsado por Novo Sendeiro y señaló que se trabajará para que "cuando se empiece a tramitar esa modificación, se incorporen las peticiones que hacen los vecinos relativas a su barrio, que son los que mejor lo conocen". Asimismo, Dinís destacó que a la corporación municipal le consta "que la gran mayoría de los ciudadanos está deseando que se desarrolle este ámbito de Percebeiras".

Conocimiento colectivo

El responsable de Novo Sendeiro subrayó que el ámbito de Labañou representa una oportunidad clave para responder a algunos de los retos urbanos más urgentes de la ciudad, "especialmente en un contexto de creciente crisis de precios y escasez de vivienda en A Coruña".

Asimismo, Domínguez pidió incorporar a las alternativas de planeamiento que está trabajando el Concello, las propuestas surgidas de un amplio diálogo que ha reunido a más de 1.500 personas, 120 entidades locales y más de 60 encuentros de trabajo que pueden consultarse en novosendeiro.gal.

Más de tres años de diálogo

La intervención en el pleno pone el foco en Novo Sendeiro, un proceso ciudadano que acompaña el desarrollo del Plan Especial de Labañou y que busca diseñar colectivamente el futuro del barrio, incorporando desde el inicio la visión de vecinos, asociaciones, universidades y entidades sociales para diseñar un modelo urbano más sostenible, accesible e inclusivo.

Desde su inicio, el proceso ha generado una intensa actividad incorporando las demandas ciudadanas expresadas en materia de vivienda asequible, espacio público de calidad, seguridad y actividad económica de proximidad, y evitando así que el planeamiento vuelva a retrasarse por años sin dar respuesta a las necesidades urgentes del barrio.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan colaboraciones con entidades sociales, programas educativos con centros formativos, encuentros con asociaciones vecinales y dinámicas participativas para reforzar la identidad del barrio y su tejido económico y social. Han participado en colaboración con la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (ASPRONAGA), el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA), la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) de la Universidade da Coruña, la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), el Centro Integrado de Formación Profesional Someso y la Escuela de Tenis Marineda.