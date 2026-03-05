Arde de madrugada un coche estacionado en Arteixo (A Coruña)

Incendio de un coche estacionado en Arteixo (A Coruña) este 5 de marzo. Cedida

Un coche ardió por completo en la madrugada de este jueves en el municipio de Arteixo. El suceso se produjo a las 02:30 horas junto a la calle Manuel Murguía.

Según indican fuentes del 112 Galicia, ninguna persona resultó herida en este incendio, cuyo origen estuvo en el propio vehículo que se encontraba estacionado.

Las llamas, extinguidas por el equipo de bomberos y que se produjeron a la altura del cruce de Avenida Fisterra con el Camiño de Candame, tampoco afectaron a ningún elemento cercano.