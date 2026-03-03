Ofrecido por:
Reactivadas las escaleras de Adelaida Muro, en A Coruña, tras una incidencia
La plataforma es utilizada por múltiples usuarios para salvar la altura de la zona
Los vecinos de la zona de Adelaida Muro, en el barrio de Monte Alto, han visto como las escaleras mecánicas que sirven para salvar la altura de la zona no funcionaron en las últimas horas, obligando a usar el tramo manual.
Fuentes municipales han explicado a consulta de Quincemil que ese apagón se debe a "una incidencia" y que en estos momentos ya se encuentra solucionada.
Las escaleras de Adelaida Muro fueron inauguradas en el mes de octubre de 2025. Unos ajustes propios de los primeros días dejaron inutilizada la plataforma en algunas jornadas de noviembre.
Además, se instaló un sensor para que dejen de funcionar de forma continuada cuando no hay usuarios, optimizando su utilización y permitiendo ser más eficientes.