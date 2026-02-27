Un conato de incendio en un vagón de la estación de tren de A Coruña afecta al tráfico

El humo que comenzó a salir poco antes de la medianoche de un vagón estacionado en la estación de tren de A Coruña movilizó a efectivos de Bomberos y Policía Local, aunque finalmente el incidente quedó controlado sin causar heridos.

El suceso se produjo pasadas las 23:45 horas, cuando se detectó humo procedente de uno de los vagones situados en la terminal ferroviaria. Los propios operarios de las instalaciones actuaron de inmediato y vaciaron dos extintores del recinto, logrando sofocar el conato antes de que fuera a más.

Según fuentes de Renfe, el incidente se originó en un tren de Media Distancia que se encontraba estacionado en A Coruña y sin viajeros a bordo en ese momento. El personal de la compañía consiguió extinguir el fuego rápidamente, aunque hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Bomberos y Policía Local como medida preventiva.

A consecuencia del suceso, se registraron afectaciones en los primeros servicios ferroviarios de la jornada. En concreto, el primer Avant de la mañana entre A Coruña y Ourense resultó afectado y sus viajeros fueron reubicados en un tren AVE. Asimismo, el primer servicio Ourense-A Coruña contó con un plan alternativo de transporte por carretera para los pasajeros con origen en Ourense, mientras que los viajeros con salida desde Santiago de Compostela pudieron continuar su trayecto en tren. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos.

Precisamente, los bomberos se desplazaron ayer a otros dos conatos de incendio que quedaron solventados antes de su llegada. Uno de ellos, en la calle Santo Tomás, obligó a desalojar una residencia de ancianos, mientras que el otro afectó a la cocina de una cervecería en Francisco Catoira.

Los bomberos de A Coruña tuvieron una cuarta intervención en las últimas 24 horas, en este caso por un aviso para abrir una puerta en la avenida Gran Canaria. Sin embargo, cuando llegaron, un familiar ya había conseguido acceder a la vivienda.

El pasado miércoles por la noche, además, se produjo un incendio en un edificio de Os Mallos que tiene varias viviendas okupadas. Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

"Se quemó todo el portal y los contadores de la luz, así que ahora no tenemos electricidad", explicó a Quincemil una de las residentes, que señala que llevan tiempo intentando buscar otro piso al que mudarse.