Los temporales provocan la caída de un muro de contención en Naval, en Oleiros (A Coruña)

Los temporales de los últimos días han provocado un importante desprendimiento de tierras en la zona de Naval, en la parroquia de Santa Cruz, en Oleiros. El corrimiento se ha llevado por delante un muro de contención y ha dejado comprometida la calle que da acceso al arenal.

El suceso tuvo lugar durante el fin de semana, tras varios días de intensas lluvias y fuerte oleaje. Según explican fuentes municipales, en el lugar existía un muro de contención construido por el Concello a finales de los años 70. “Como llovió tanto estos días y hubo tantos temporales del mar, había un muro de contención que había hecho el Concello en el año 77. El muro acabó por romper y se dio el talud”, señalan.

El desprendimiento afecta a una superficie considerable. “Hay un desprendimiento muy grande, de unos 500 metros cuadrados aproximadamente”, detallan desde el Concello.

Tras el derrumbe, el Concello ha elaborado un informe para reclamar a Costas que ejecute las obras necesarias para asegurar el talud y estabilizar la zona. Mientras tanto, el entorno ha sido vallado de forma provisional para evitar riesgos. “Provisionalmente está todo vallado allí para evitar que haya ningún problema”, indican las mismas fuentes.