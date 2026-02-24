Inés Rey reclama en Jerez un financiamiento local más justo en el 45 aniversario de la FEMP

Foto de familia del evento de la FEMP. Concello de A Coruña.

La alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias, Inés Rey, participó en Jerez de la Frontera en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación local más equilibrado, justo y suficiente.

En el marco de una jornada específica sobre haciendas locales, Rey subrayó que los Ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía y la que garantiza la prestación de servicios esenciales.

La alcaldesa destacó que el encuentro permitió compartir experiencias entre responsables políticos, personal técnico y expertos académicos con el objetivo de articular propuestas realistas y reforzar el papel de los gobiernos municipales en el sistema de financiación pública.

Durante la visita institucional, Rey participó también en la recepción oficial ofrecida por la alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, así como en la Junta de Portavoces y la Junta de Gobierno de la Federación, donde se abordaron cuestiones estratégicas como la situación financiera de las entidades locales, la negociación del nuevo modelo de financiación y el impacto de las recientes reformas normativas en la gestión municipal.

En paralelo, la regidora coruñesa mantuvo un encuentro con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, para reforzar la cooperación entre ambas ciudades.

Las dos dirigentes pusieron en valor el liderazgo femenino al frente de los gobiernos locales y recordaron que son las primeras mujeres en ocupar la Alcaldía en sus respectivos municipios.

En la reunión abordaron retos compartidos como las políticas de vivienda, la movilidad sostenible, el refuerzo de los servicios sociales y la mejora del espacio urbano.