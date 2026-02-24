Ofrecido por:
Convocada una nueva quedada de Therians en A Coruña: el sábado 28 de febrero en María Pita
La anterior citación, el viernes pasado, se saldó sin la aparición de ninguna persona que se identifica como animal y con cánticos referentes a la protegitora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Te puede interesar: Qué son los therians y por qué se visten de animales: el fenómeno viral que llega a Galicia y triunfa entre los jóvenes
A Coruña sigue buscando Therians. Tras el fracaso de la primera quedada, donde más de 300 personas se dieron cita el pasado viernes en la fuente de los Jardines de Méndez Núñez, pero ninguna de ellas perteneciente a esta tribu, una nueva citación trata de desenmascarar a algún miembro de esta comunidad.
En concreto, varios perfiles en la red social TikTok han empezado ya a distribuir un cartel para esta nueva quedada el sábado 28 de febrero a las 17:00 en la plaza de María Pita.
A lo largo de toda la geografía española se han convocado diferentes encuentros, donde son más los curiosos que se acercan a observar el ambiente que Therians que socializan entre ellos.
La anterior, celebrada en A Coruña, concluyó con gritos dirigidos a la progenitora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Personas que se sienten animales
Los Therian son personas que se sienten vinculadas con un animal, ya sea a nivel emocional, simbólico o psicológico. En la práctica, esto se traduce en comportamientos como imitar movimientos, sonidos o actitudes propias de esos animales, en ocasiones utilizando máscaras o accesorios. Algunos incluso se desplazan a cuatro patas como forma de expresión.