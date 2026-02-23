Los temporales obligan a talar un árbol deteriorado de los jardines de Méndez Núñez de A Coruña

El ejemplar de olmo de los jardines de A Coruña que tendrá que ser talado por problemas estructurales. Quincemil

Las incidencias de los temporales que afectaron durante los meses de enero y febrero, hasta el pasado fin de semana, a la ciudad de A Coruña dejaron incidentes de todo tipo, como múltiples daños en las carreteras. Pero las borrascas también perjudicaron a árboles de la ciudad. Es el caso de un ejemplar de olmo, situado en el entorno de los jardines de Méndez Núñez, que tendrá que ser talado.

El árbol se sitúa en la avenida del Puerto, frente a la dependencia de Aduanas, y en los próximos días el Concello procederá a su retirada. Este se sustituirá debido a problemas estructurales.

Así, la acera en la que también se sitúan la delegación de Defensa en Galicia o la Jefatura Superior de Policía de Galicia sumará un nuevo árbol. En lugar del olmo, en este mismo alcorque se plantará un ejemplar de Prunus Uminejo, un cerezo japonés.

Estos trabajos de sustitución serán llevados a cabo por la UTE concesionaria del servicio de mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad.