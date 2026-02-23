La niebla en A Coruña obliga a desviar y cancelar vuelos en el Aeropuerto de Alvedro

A Coruña se ha levantado este lunes sin lluvia, pero cubierta por un manto de niebla a primera hora de la mañana. La escasa visibilidad ha obligado a un vuelo a regresar a Madrid y ha provocado la cancelación de su vuelo de regreso a la capital. Además, otros dos vuelos, que venían de Madrid y Barcelona, fueron desviados a Santiago.

El vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que tenía previsto aterrizar en A Coruña a las 07:50 horas, no pudo tomar tierra debido a la escasa visibilidad. El piloto de la aeronave tomó la decisión de regresar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una decisión que ha provocado un efecto dominó, ya que la ruta de vuelta desde A Coruña hacia la capital ha tenido que ser cancelada.

La niebla también afectó a otro vuelo procedente de Madrid, en este caso operado por Iberia, que debería haber aterrizado en Alvedro a las 08:40 horas y que fue desviado al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. Otro afectado fue el vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que debería haber llegado a la ciudad a las 07:45 horas y que también fue desviado a Santiago, aterrizando a las 07:53 horas.