La exalcaldesa de Cambre (A Coruña) lamenta que se quiera llevar "la vida política a los juzgados"

La exalcaldesa de Cambre (A Coruña) María Pan, de Unión por Cambre, compareció esta mañana ante el juzgado número cinco de A Coruña dentro de la investigación por el caso del pago de las horas extra a agentes de la Policía Local.

"Fui tranquila y volví tranquila", explicó la edil, que será la cabeza de cartel de su formación en 2027, a la par que lamentó que "se quiera llevar la vida política a los juzgados".

El caso lleva varios años en el juzgado herculino. En 2023, su predecesor Óscar García Patiño declaró el juez instructor. En ese momento, una de las partes personadas reclamó que Pan hiciese lo mismo en su papel de concejala de Economía y Hacienda.

María Pan presentó su dimisión a comienzos del 2025, debido a la situación de bloqueo institucional a la que se vio sometida por la oposición. Fue relevada en la alcaldía por Diana Piñero, la cabeza de lista del Partido Popular, que gobierna con cuatro ediles en una corporación muy fragmentada.