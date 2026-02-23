El dragado de O Burgo, en Culleredo (A Coruña), premio San Telmo a mejor obra de ingeniería de Galicia

El dragado ambiental de la ría de O Burgo, en A Coruña, ha sido distinguido con el XIV Premio San Telmo que concede el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia.

El jurado, reunido este lunes en la sede coruñesa de la demarcación gallega, ha reconocido esta actuación como la mejor obra de ingeniería ejecutada en Galicia en los años 2024 y 2025, destacando su carácter pionero y su impacto ambiental y social.

Además, el fallo incorpora dos accésit: para la pasarela y ascensor urbano HALO de Vigo y para el tramo Melide Sur – Palas de Rei de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago.

La actuación premiada, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ejecutada por la UTE O Burgo (Acciona-MAB), ha supuesto la retirada de 662.488 metros cúbicos de sedimentos contaminados y una inversión cercana a los 41,5 millones de euros.

La intervención ha permitido recuperar la calidad de las aguas y de los bancos marisqueros, así como consolidar un corredor verde de once kilómetros en un espacio que conecta A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros. Todo ello tras 29 meses de trabajo y más de 300.000 horas dedicadas al proyecto.

Los accésit

El primer accésit ha recaído en el HALO de Vigo, promovido por el Ayuntamiento de Vigo. Esta infraestructura conecta las calles Serafín Avendaño y Vía Norte mediante una pasarela circular de 84 metros de diámetro y una torre con dos ascensores, salvando un desnivel de más de 40 metros sobre la AP-9.

Con más de dos millones de usuarios al año, el HALO se ha convertido en nuevo icono urbano de Vigo, integrando movilidad sostenible, mirador sobre la ría e iluminación arquitectónica dinámica.

El segundo accésit distingue el tramo Melide Sur - Palas de Rei de la autovía Lugo-Santiago (A-54), promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con 11,7 kilómetros de longitud y una inversión de 102 millones de euros, la actuación destaca por su integración ambiental en el entorno del LIC Serra do Careón y por el viaducto sobre el río Pambre, de 977 metros, el más largo de la provincia de Lugo en carretera.

Su vano central de 87 metros, ejecutado mediante autocimbra, llegó a ostentar el récord nacional en esta técnica constructiva.

La infraestructura permitirá reducir tiempos de viaje entre Lugo y Santiago, mejorar la seguridad vial y disminuir emisiones, reforzando la conexión interior de Galicia.

Participación récord

Esta 14ª edición del Premio San Telmo ha sido la primera en alcanzar ocho candidaturas, el mayor número en su historia. Como novedad, estudiantes de la ETS de Ingeniería de Caminos de A Coruña participaron en la valoración de los proyectos.

El Colegio organizará del 3 al 11 de marzo una exposición en la Plaza de Lugo de A Coruña con los trabajos presentados y las obras galardonadas en las anteriores ediciones, entre las que figuran grandes infraestructuras como el acceso de alta velocidad a Galicia o el puerto exterior de Punta Langosteira.