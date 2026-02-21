Las obras de la avenida de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña), comenzarán la próxima semana

La transformación de Vilaboa está a punto de dar un nuevo impulso. La próxima semana arrancarán las obras de remodelación del tramo restante de la avenida principal y de la plaza Sagrada Familia, una actuación que, en esta fase, tendrá un impacto limitado sobre la movilidad.

En la avenida de Vilaboa se acometerá la renovación integral del tramo comprendido entre el puente sobre la AP-9 y la bocacalle con la calle Luís Seoane, con una inversión de 798.210 euros. La intervención dará continuidad a las fases anteriores de modernización ejecutadas desde la plaza de la Iglesia.

Los trabajos comenzarán en el entorno del puente de la autopista y, según las previsiones, el impacto sobre la circulación rodada será mínimo. La primera actuación consistirá en la ampliación de las aceras, lo que obligará a desviar provisionalmente los itinerarios peatonales. De forma puntual, también se contemplan cortes de carril y la supresión temporal de algunas plazas de estacionamiento.

La sustitución del firme se dejará para la última fase de las obras, prevista para finales de año. El reasfaltado se ejecutará en horario nocturno con el objetivo de reducir al máximo las molestias en una vía que soporta un tráfico intenso a diario.

Avenida Vilaboa Concello de Culleredo

En paralelo, se intervendrá en la plaza Sagrada Familia, donde se invertirán 613.962 euros. En este ámbito podrán producirse pequeñas afectaciones locales, como la anulación temporal de plazas de aparcamiento o cambios en el tránsito peatonal. El objetivo es crear una amplia zona peatonal que favorezca la estancia y la convivencia vecinal, al tiempo que se reorganiza el estacionamiento con nuevas plazas en batería.

La inversión total destinada a la avenida de Vilaboa, sumando las fases anteriores, se aproxima a los 3 millones de euros. Esta actuación se enmarca en un proceso de profunda modernización del núcleo, que también incluye otros proyectos recientes como la mejora de la calle Domingo Serra.

Con un plazo de ejecución estimado en nueve meses, la intervención busca consolidar un modelo de espacio urbano más accesible, seguro y adaptado a las necesidades actuales de vecinos y comerciantes.