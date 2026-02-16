Los patinetes ya pueden ser multados en A Coruña si no están registrados, asegurados y con matrícula

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa publicada en el BOE, cualquier vehículo de movilidad personal (VMP) puede ser multado si no cumple con las nuevas obligaciones legales. No se trata únicamente de los patinetes eléctricos: la norma afecta también a monociclos eléctricos, segways, hoverboards y cualquier otro vehículo de movilidad personal limitado a 25 kilómetros por hora.

La cuestión que más interesa a los conductores es clara: sí, ya pueden sancionar. Desde el 30 de enero de 2026, cuando la norma entró en vigor, es obligatorio estar registrado en la Dirección General de Tráfico (DGT), contar con una matrícula identificativa —una pegatina oficial— y disponer de un seguro adaptado a la nueva ley. Los antiguos seguros voluntarios de responsabilidad civil ya no sirven.

"Si yo voy por los Cantones y me para un policía y no tengo el registro, ya me puede multar", explica Enrique Fernández, de la Asociación Coruñesa de VMP. Aunque reconoce que la situación es confusa y que el proceso está siendo complicado para muchos usuarios, insiste en que legalmente la exigencia ya es plena.

No obstante, la normativa distingue entre dos tipos de vehículos. Por un lado, están los certificados, es decir, los vendidos a partir de enero de 2024 y que ya incorporan homologación oficial. Por otro, los no certificados, adquiridos antes de esa fecha. Ambos deben registrarse, matricularse y asegurarse ahora. La diferencia es que los no certificados solo podrán circular hasta el 22 de enero de 2027. A partir de entonces, quedarán fuera de la legalidad.

"Lo lógico es que la DGT hubiera hecho una campaña un tiempo avisando, pero meses atrás, no ahora. Ahora ya se publicó en el BOE y ya es todo obligatorio", señala. Aun así, añade que, dado el bajo número de vehículos registrados hasta el momento, puede que impere el sentido común: "Visto el caos en el que estamos, me imagino que los agentes se darán un plazo ellos mismos, pero legalmente ya pueden denunciar".

Según las estimaciones del sector, en España podría haber alrededor de cinco millones de VMP, y más de la mitad serían anteriores a 2024. Eso significa que millones de usuarios deberán cumplir ahora con los nuevos trámites y, además, asumir que su vehículo tiene fecha de caducidad administrativa.

El proceso, sin embargo, no está resultando sencillo. La plataforma de registro de la DGT está funcionando con lentitud y muchos usuarios encuentran problemas al subir la documentación. Desde la asociación recomiendan reducir al máximo el tamaño de la fotografía que se adjunta en el trámite, ya que imágenes demasiado pesadas bloquean el sistema sin mostrar error alguno.

Más cara la matrícula para patinetes que para coches

A ello se suma la dificultad para conseguir la matrícula identificativa, que solo puede imprimirse en establecimientos autorizados y cuyo precio ronda entre los 20 y los 30 euros. "Más que lo que pagas por la de un coche", explica.

Tampoco el seguro está siendo fácil de contratar. La nueva ley exige coberturas mucho más elevadas que las pólizas voluntarias que existían hasta ahora, lo que ha generado confusión y una oferta limitada por parte de las aseguradoras, especialmente en el caso de los vehículos no certificados.

"Nos parece exagerado que un vehículo limitado a 25 km/h tenga coberturas que en algunos casos llegan a 70 millones de euros", critica Fernández, quien considera que el cambio normativo se ha aplicado con precipitación y sin suficiente información pública.

En cualquier caso, la situación es clara: la norma ya está en vigor y no hay periodo de gracia oficial. Circular sin registro, sin matrícula o sin el nuevo seguro puede suponer una sanción. La pregunta ahora es cuántos usuarios son realmente conscientes de que, desde hoy, pueden ser multados.