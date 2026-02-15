Un accidente con positivos por alcoholemia en Matogrande, A Coruña, marca la noche del sábado

Un accidente con positivos por alcohol en Matogrande, A Coruña, marca la noche del sábado Cedida

Un conductor de 20 años resultó herido leve este sábado por la noche en un accidente entre dos vehículos en el barrio de Matogrande, en A Coruña, a la altura del Telepizza.

Según fuentes de la Policía Local, uno de los coches, parado en un semáforo de la ronda Camilo José Cela, fue embestido, sobre las 23:30 horas, por detrás por el otro vehículo. Ambos conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholemia.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del 061, que atendió a los ocupantes, y los bomberos de A Coruña, ante la posibilidad de que quedasen atrapados dentro de los coches. Sin embargo, al llegar ambos ocupantes se encontraban ilesos y fuera de los vehículos, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos.