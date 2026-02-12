La Tercera Ronda de A Coruña sigue cortada y el panel informativo será sustituido por uno nuevo

El panel informativo de la Tercera Ronda de A Coruña será finalmente sustituido por uno nuevo. Esta señalización obligó ayer al corte de la vía en ambas direcciones por riesgo de caída debido a las fuertes rachas de viento. En un principio estaba previsto comenzar la reparación esta mañana ya que el temporal impedía acometer los trabajos con anterioridad, sin embargo, se ha optado por retirarla y colocar una nueva.

La AC-14 permanece cerrada al tráfico desde las 17:00 horas de este miércoles por motivos de seguridad. El corte se mantiene entre el Pavo Real y Marineda, tramo que seguirá cerrado hasta que finalicen las labores de retirada, mientras continúa abierto el desvío de tráfico en dirección A Grela. Por el momento se desconoce hasta cuándo continuará el cierre.

Este corte de tráfico ocasionó problemas en el tráfico a última hora de ayer en la zona y también esta mañana se produjeron grandes atascos en la ronda de Outeiro, que recuperó la normalidad según avanzó la mañana.

La Tercera Ronda, que permanece cortada entre la rotonda del Pavo Real y Marineda, es una de las principales vías de acceso a la ciudad y su cierre ha dejado imágenes muy llamativas, como estas que hemos recogido esta misma mañana desde Quincemil. La habitual estampa de tráfico denso e hileras de coches ha dado paso a una vía vacía.