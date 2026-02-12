Sigue la huelga de bus en A Coruña: "Mi madre está ingresada en Santiago, necesito llegar"

La huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera en A Coruña, iniciada ayer miércoles 11 de febrero, continúa generando incertidumbre entre los usuarios en una jornada marcada por la expectativa ante la reunión entre sindicatos y patronal. Algunos pasajeros están en la estación de bus de la ciudad, esperando para coger su transporte.

Un inspector de transportes de la Xunta, que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó que "los servicios mínimos por la mañana salieron todos. A partir de media mañana no hay muchos servicios mínimos marcados, aunque hay algunos autobuses que no están como servicios mínimos y salieron". Añade además que, si en la reunión de esta mañana no se alcanza una solución, "seguramente mañana será peor".

Mientras tanto, los pasajeros siguen sufriendo las consecuencias del paro."Vivo en Lugo, vine ayer para A Coruña y me quedé en casa de una amiga. Esto nos está afectando a todos. Estoy perdiendo dinero por este motivo. He tenido que perder el billete de tren y tirar por aquí", afirma una pasajera.

También Lara de la Iglesia relata las dificultades que está atravesando: "Vine desde Ferrol al cumpleaños de una amiga y, por la huelga, me tuve que quedar a dormir porque volver a casa era bastante complicado. Se supone que el siguiente bus debería salir, pero no las tengo todas conmigo. Estoy aquí por si sale".

La situación es especialmente delicada para quienes dependen del transporte por motivos médicos. "Me afecta mucho esta situación porque tengo a mi madre ingresada en el hospital en Santiago y tengo que esperar un montón de tiempo para poder ir en el siguiente bus, si no lo suspenden. Si el bus sale, a la vuelta no sé lo que voy a hacer, porque quizás no tengo opción", afirma María José Muiño.

Desde el lado de los trabajadores, un conductor que tampoco quiso facilitar su nombre aseguró: "Vamos a ir hasta Santiago a ver qué pasa. Hoy esperamos tener una resolución. Pedimos no perder nada de lo que teníamos en el convenio. Casi firmábamos no perder nada, quedarnos como estábamos, porque para empeorar no, que es lo que pretenden UGT y CCOO".

Este nuevo episodio llega después del preacuerdo alcanzado entre UGT, CCOO y la patronal, rechazado posteriormente por la CIG y por los trabajadores. Tras cerca de diez días de huelga entre diciembre y enero, el conflicto vuelve ahora con carácter indefinido y, según apuntan fuentes conocedoras, con daños en 26 vehículos, algunos por el impacto de piedras en sus trayectos.

La reunión convocada para esta mañana será clave para determinar si el paro continúa en los próximos días o si se abre una vía de desbloqueo en el conflicto.