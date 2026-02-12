El Pleno de A Coruña aprueba, con el rechazo del PP, la nueva ordenanza de terrazas de la ciudad

El Pleno de A Coruña ha aprobado este jueves, de forma inicial, la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en Espacios de Dominio Público o de Uso Público. El nuevo texto, que actualiza las normas estéticas y los horarios, definidos por zona, contó con el voto a favor del BNG y, en contra del PP.

Ahora, se abre un período de exposición pública de la ordenanza de terrazas con las entidades para poder estimar el plazo de su aprobación.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, justificó que la propuesta responde a una realidad para que la hostelería pueda realizar su actividad al mismo tiempo que se garantiza el bienestar de los vecinos.

Entre las principales novedades, recoge la creación de la mesa de las terrazas para llevar a cabo un mejor seguimiento de su implantación. "Busca compatibilizar actividad económica, convivencia vecinal y derecho del espacio público", explicó la responsable de infraestructuras.

La normativa busca adaptar el marco regulador a la nueva realidad estructural del sector hostelero, que en los últimos años experimentó un auge significativo en el número de terrazas, sobre todo a raíz de la pandemia por Covid-19.

Por parte del BNG, la concelleira Avia Veira señaló que su grupo "incluíu no seu acordo de investidura a redacción dunha nova ordenanza de terrazas" y defendió "que pensan que saíu unha boa ordenanza de terrazas", que recoge la creación de la mesa de terrazas, que da voz a la participación ciudadana para supervisar su implantación y obliga al gobierno a escuchar a la cidadanía.

La nacionalista insistió en que la nueva ordenanza garantiza el acceso de los servicios de emergencia, como las ambulancias, en las zonas en las que hay terrazas. "Tamén, ten moi positivo o plan de control das terrazas para vixiar a aqueles establecementos que non cumpren coas normas, como aqueles que empregan os espazos da terraza como almacéns".

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó "que la implantación de esta norma llega tarde" después de seis años de gobierno de la alcaldesa Inés Rey, e insistió "en que no está elaborada con el diálogo con las personas afectadas".

"El sector de la hostelería no ha sido escuchado para la redacción de la norma", dijo Lorenzo, tras acusar al gobierno local y al BNG de no dialogar con las asociaciones de hosteleros durante su elaboración. "No es lo mismo llamarles para informarles de lo que se ha decidido hacer que sentarse a escucharlos", advirtió Lorenzo, que lamentó que no hubiera un diálogo profundo y continuo entre ambas partes.

El PP denuncia "un falso diálogo"

Noemí Díaz reafirmó el compromiso del Gobierno local con el sector hostelero. "El 6 de febrero, el presidente de la Asociación de los Hosteleros apoyó públicamente las medidas de la ordenanza, al igual que la Federación de vecinos", repaso.

Avia Veira insistió en que "creen que es una buena ordenanza que beneficia a todos los coruñeses y coruñesas" y coincidió con el portavoz popular en que "no se escuchó a todas las asociaciones implicadas".

Por su parte, Miguel Lorenzo volvió a insistir en que "invitar a las asociaciones para contarles lo que se va a hacer no es diálogo", una situación de "falso diálogo" que, según él, denuncian muchas de las entidades afectadas. Por último, Noemí Díaz insistió en que estas críticas se tratan de "ruido" y que "sí que se escuchó al sector hostelero para su redacción".

Una de las novedades más destacadas de esta norma es la solicitud y tramitación conjunta de la licencia para instalar la terraza en la vía pública anexa a un establecimiento y la autorización para ocupar el dominio público o espacio de uso público. Ambas serán resueltas de forma conjunta bajo la denominación de "licencia de terraza" para agilizar y facilitar los trámites al sector, que hasta ahora tenía que solicitar dos permisos.