Tras Nils, llega la borrasca Oriana a A Coruña: viento de 80 km/h y olas de 6 metros este viernes

El primer día de Carnaval coincidirá con la llegada de una nueva borrasca. Oriana, la decimoquinta borrasca de alto impacto de la temporada, irrumpirá mañana viernes, 13 de febrero, con avisos activos y condiciones meteorológicas adversas.

Tras el impacto de las borrascas Marta y Nils, en menos de 24 horas llegará Oriana a A Coruña, dejando lluvias, intensas rachas de viento y una nueva jornada de temporal marítimo, con olas de gran altura.

La borrasca Oriana se aproxima a A Coruña

A Coruña tiene todo listo para el Carnaval. La ciudad espera con ilusión el inicio de unas fiestas llenas de alegría, color y música. Sin embargo, la previsión meteorológica apunta a un panorama muy distinto para mañana viernes.

Los servicios meteorológicos ya tienen nombre para la borrasca que está en camino. Se trata de Oriana, la decimoquinta borrasca de alto impacto de la temporada, que dejará un intenso temporal, obligando a activar avisos de distintos niveles.

Bos días! A #borrascaNils segue o seu movemento por Francia cara ao leste e en #Galicia hoxe quedamos nunha situación meteorolóxica moito máis tranquila, con ventos moderados do suroeste e algunha chuvia moi feble e intermitente, á espera dunha nova fronte que chegará pola noite. pic.twitter.com/LH4MAOXBW2 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 12, 2026

En concreto, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha anunciado avisos de nivel amarillo en el mar por olas de entre cuatro y cinco metros, que pasarán a nivel naranja a partir de las 21:00 horas, cuando podrían alcanzar los seis metros de altura.

El mar de viento soplará del noroeste con fuerza 7 (entre 51 y 61 km/h) hasta las 21:00 horas, y fuerza 8 (entre 62 y 74 km/h) a partir de ese momento y hasta las 03:00 horas del sábado. Asimismo, las rachas de viento podrían superar los 80 km/h, activando MeteoGalicia los avisos a partir de las 18:00.

La borrasca Oriana también dejará lluvias a su paso, aunque sin alertas activas por el momento. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que se mantendrán sin cambios, a pesar de que oscilarán.

De cara a la jornada del sábado, 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados, la meteorología adversa dará un respiro, salvo en el litoral. MeteoGalicia mantendrá los avisos de nivel naranja por intenso oleaje y mar de viento de fuerza 7.

"El anticiclón recuperará su posición al oeste de la Península mientras la borrasca Oriana se situará al este, favoreciendo la entrada de aire ártico por el norte de España. Esto provocará un descenso generalizado de las temperaturas", advierte el portal meteorológico Eltiempo.es.

No obstante, el domingo regresará el mal tiempo con más lluvias, aunque tampoco se descarta que el sábado también haya precipitaciones. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 13 y los 16 grados, mientras que las mínimas bajarán por debajo de los 10 grados.