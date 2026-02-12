La lluvia da una tregua en A Coruña hoy jueves: no será necesario abrir el paraguas hasta la noche

La lluvia da una tregua en A Coruña hoy jueves. El sol ha salido esta mañana de temperaturas frescas, invitando a los ciudadanos a dar un agradable paseo para aprovechar la jornada antes de que regresen las precipitaciones, previsiblemente ya esta noche.

El paso constante de las borrascas ha hecho que fuesen pocos los días de este 2026 sin lluvia. El último temporal, Nils, ha provocado numerosas incidencias en la ciudad herculina, desde árboles caídos a tejados levantados.

Los bomberos atendieron en las últimas 24 horas casi una treintena de incidencias vinculadas al temporal. Una de ellas fue el cierre de la Tercera Ronda, causado por problemas en un panel informativo afectado por las fuertes rachas de viento.

Así, una de las principales vías de acceso y salida a A Coruña quedó cerrada ayer a las 17:00 horas, coincidiendo además con la huelga de sindicatos minoritarios de tren y la huelga indefinida de transporte de viajeros por carretera.

Como consecuencia, se han producido retenciones, con tráfico lento e incluso el colapso de la ronda de Outeiro esta mañana. Los ciudadanos que habitualmente salen desde la rotonda del Pavo Real por la Tercera Ronda están siendo desviados por la ronda de Outeiro.

Un jueves casi seco

Las predicciones de Meteogalicia apuntan a que este jueves apenas lloverá. Las precipitaciones darán una tregua tanto esta mañana como por la tarde, con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas que no bajarán de los 12.

La situación, sin embargo, cambiará desde la noche. Las probabilidades de lluvia aumentan conforme pasan las horas, especialmente desde las 21:00 horas, aunque se mantiene activo un aviso naranja por olas de hasta ocho metros.

El estado del mar, sin embargo, es mejor que durante la pasada madrugada, cuando el aviso era rojo. La alerta pasará a amarilla a lo largo del viernes, aunque en todo caso conviene mantener la precaución.