A Coruña aprueba, con la abstención del PP, el Plan Municipal de Xestión de Residuos 2025-2030

El Pleno de A Coruña ha aprobado este jueves, de forma inicial, el Plan Municipal de Xestión de Residuos 2025-2030 con el objetivo de construir una ciudad más sostenible con un modelo de gestión que apuesta por la reducción en la generación de residuos, la recuperación, el reciclaje y la economía circular. El BNG votó a favor de la medida del gobierno municipal y el PP se abstuvo.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, defendió las cinco líneas de actuación que recoge la hoja de ruta del nuevo plan. "Para que todos los coruñeses y coruñesas tengan un control más consciente de los residuos que generan", señaló. Asimismo, hizo referencia a que el plan que se está redactando para Nostián va en línea con este plan de gestión de residuos.

El plan se alinea con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y con la Ley 6/2021 de Galicia, incorporando los objetivos medioambientales de las directivas europeas y, a nivel autonómico, sigue las líneas del Plan Sectorial de Gestión de Residuos Municipales de Galicia 2030.

Perfecto, vamos a limpiar y corregir el texto paso a paso. Tu fragmento tiene varios problemas: errores de ortografía, mezcla de gallego y español sin consistencia, errores tipográficos y de puntuación, y frases poco claras.

Por parte del BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, aseguró que su grupo "non cai a obstaculizar a dúa implantación" y recordó que "por fin se aprobó la remodelación de la explotación de residuos en Nostián tras seis anos de demora", porque, según él, "é inútil planificar medidas para mejorar el reciclaje se temos unha planta de tratamiento que apenas recicla".

El concejal del PP, José Ramón Amado de la Fuente, criticó que "A Coruña llega tres años tarde y con el documento guardado durante dos años en un cajón. Lo absurdo es que se aprobará en primavera de 2026 y caduca en 2030".

El concejal del PP también señaló "la necesidad de una nueva ordenanza de limpieza viaria" adaptada a la nueva recogida de basuras y la "implantación al tum tum del 5º contenedor en la ciudad". Además, criticó al portavoz municipal, el concejal Lage Tuñas, por no negociar los impuestos del vertedero de Nostián: "Si su técnica de negociación nos va a costar 15 millones de euros extra a los coruñeses, le pedimos en nombre de ellos que deje de negociar".

En su turno de palabra, Yoya Neira ha insistido en que "están trabajando en que la planta de Nostián se adapte lo mejor posible al nuevo plan de gestión de residuos". Respondiendo a las acusaciones de Amado: "No se ha colocado el 5º contenedor al tum tum, el contenedor tiene la boca cerrada porque nos manda la Xunta". Por último, insistió también en la importancia de sancionar cuando es necesario.