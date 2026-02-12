Estos serán los cortes de tráfico en A Coruña por el desfile de comparsas de este sábado

A Coruña entra en los días grandes de su Carnaval choqueiro, una de las celebraciones más esperadas del año, con un completo programa de actividades que culminará este fin de semana con el tradicional desfile y los actos del Martes de Carnaval.

El Ayuntamiento ya dio el pistoletazo de salida el pasado sábado con el concurso de comparsas en la modalidad de música y letra, que ganó Monte Alto a 100, y ahora la ciudad se dispone a vivir sus jornadas de mayor intensidad festiva.

Este jueves 12 se rendirá homenaje a la científica Ángeles Alvariño en un acto en el Archivo Histórico Municipal, en la calle Durán Loriga, con motivo del Jueves de Comadres. La reconocida oceanógrafa y zoóloga marina fue una de las científicas más destacadas del siglo XX en el estudio del plancton.

El viernes se celebrará la tradicional Entronización del Dios Momo a las 21:00 horas. Inicialmente prevista en la atalaya de San Roque, el acto se trasladará finalmente a la plaza de las Atochas Ángeles Alvariño debido a los fuertes vientos previstos, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas asistentes.

Ese mismo día comenzarán también los homenajes y ofrendas florales a figuras emblemáticas del Carnaval, como Nito y Antón de Santiago.

25 comparsas en el gran desfile del sábado

El desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado 14 de febrero a partir de las 18:00 horas, con el concurso de comparsas en las modalidades de vestuario, coreografía y carrozas. Participarán 25 comparsas y agrupaciones, y el Ayuntamiento repartirá hasta 50 premios con un importe total de 20.000 euros.

Durante la celebración habrá animación musical a cargo de Farra Fanfarra en la plaza de María Pita y en las calles de su entorno.

Cortes y desvíos de tráfico

Con motivo del desfile, se establecerán importantes restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad:

Desde las 10:00 horas

Corte de la calle San Andrés entre plaza de Pontevedra y Pórtico de San Andrés para el montaje de carrozas.

Cierre del acceso a Santa Catalina y de la calle Durán Loriga.

Las personas usuarias de garajes podrán utilizar Durán Loriga para acceder o salir, excepto durante el paso de la comitiva por Juana de Vega.

Las líneas de bus afectadas serán la 4, 6, 6A y 11.

Desde las 17:30 horas

Corte de la calle Juana de Vega, la avenida de la Marina–Puerta Real y las calles Ambrosio Feijoo y Alcalde Manuel Casas.

Desvíos en la plaza de Pontevedra (a la altura de Payo Gómez y Teresa Herrera).

Cierre en la plaza de Ourense hacia Mina–Juana de Vega, desviando el tráfico por la avenida del Puerto y calle Picavia.

Corte del túnel Marina–Parrote en sentido salida de la ciudad, cerrando accesos en plaza de las Atochas y glorieta Ánimas–Parrote. Se mantendrá el paso de autobuses en sentido salida.

Las líneas 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A circularán por la avenida del Puerto hasta la parada junto al Hospital Abente y Lago.

Para acceder a la zona de Monte Alto durante el desfile se recomienda utilizar el Paseo Marítimo. Desde Monte Alto hacia el centro o salida de la ciudad será obligatorio circular también por el Paseo Marítimo.

En función de la intensidad del tráfico podría cortarse también la avenida del Ejército (glorieta Casa del Mar), impidiendo la entrada a la ciudad y la incorporación desde Costa da Palloza.

Las alternativas serían a través de Cuatro Caminos, ronda de Nelle, ronda de Outeiro y Paseo Marítimo, o bien por Cuatro Caminos, Castiñeiras, Alfonso Molina y plaza de Ourense.

A Coruña se prepara así para vivir uno de los momentos más esperados del año, con un Carnaval que llenará las calles de música, color y tradición, aunque también obligará a planificar con antelación los desplazamientos.