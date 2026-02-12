Una colilla mal apagada en un garaje de A Coruña moviliza a ocho bomberos

Un incendio originado por una colilla mal apagada en una papelera generó una importante intervención de los servicios de emergencia en la calle Arquitecto Rey Pedreira, en A Coruña.

El aviso lo dio un vecino, a las 10:18 horas, que alertó de la presencia de abundante humo en el interior del garaje comunitario donde tenía estacionado su vehículo. Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos del servicio de bomberos y un total de ocho efectivos.

A su llegada, los profesionales inspeccionaron las dos plantas del aparcamiento sin localizar inicialmente el foco del incendio, aunque confirmaron la acumulación de humo en el interior. Finalmente, tras revisar la zona con detalle, localizaron el origen en una papelera donde una colilla mal apagada había comenzado a arder.

El suceso no provocó daños personales ni materiales de consideración, aunque sí obligó a adoptar medidas preventivas. La Policía Local cortó temporalmente la circulación en la calle mientras se desarrollaban las tareas de intervención, lo que generó retenciones puntuales y la curiosidad de comerciantes y viandantes que siguieron el operativo desde el exterior.

Una vez sofocado el foco y descartado cualquier riesgo de propagación, los bomberos centraron su actuación en la ventilación mecánica del garaje para eliminar el humo acumulado en ambas plantas. Aunque el olor a quemado persistió durante un tiempo en la zona, la situación quedó completamente controlada y la normalidad regresó al barrio.

La rápida actuación evitó que un descuido aparentemente menor derivase en consecuencias de mayor alcance.