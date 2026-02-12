El cierre de la Tercera Ronda de A Coruña colapsa el tráfico esta mañana en la ronda de Outeiro

El temporal que azotó de lleno A Coruña durante la tarde y la pasada noche obligó a cerrar la Tercera Ronda en ambas direcciones debido a problemas en un panel informativo afectado por las fuertes rachas de viento.

La AC-14 permanece cerrada al tráfico desde las 17:00 horas de ayer por motivos de seguridad a la espera de que los técnicos puedan reparar el panel afectado. Por ello, permanece totalmente cerrada desde el Pavo Real hasta Marineda hasta que se complete la actuación. Mientras, se mantiene abierto el desvío de tráfico en dirección Agrela.

Desde la Policía Local indican que, por el momento, se desconoce hasta cuándo estará cortada la vía y si finalmente se podrá reabrir al tráfico este jueves. Según informan, está previsto que a partir de las 09:00 horas acudan los técnicos para valorar los daños tras la noche y empezar su reparación.

Tráfico colapsado en la ronda de Outeiro

El corte de una de las vías de circulación más utilizadas en la ciudad está afectando a la circulación del tráfico en otros puntos, como es el caso de la Ronda de Outeiro, la principal afectada. Desde la sala de pantallas de la Policía Local explican que desde las 08:10 horas el tráfico está fluyendo "muy lento" desde la altura de la rotonda del Pavo Real hacia la estación de tren. "Es una vía que no está diseñada para soportar tanta cantidad de tráfico", señalan.

Una situación parecida a la que se vivió ayer por la tarde con el inicio del corte de la Tercera Ronda al tráfico, cuando hubo grandes retenciones ya desde las 18:00 horas de la tarde, quedando completamente bloqueada la rotonda del Pavo Real en todas las direcciones. Era notable la cola de coches que venían en dirección de entrada a la ciudad desde la Tercera Ronda. Y es que todo sucedió en plena hora punta.

El vendaval ha dejado además un reguero de daños en la ciudad, con ramas y árboles caídos, cubiertas levantadas y vuelos cancelados entre las principales incidencias.