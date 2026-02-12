La borrasca Nils deja incidentes en A Coruña y su área: árboles caídos y tejados levantados

La borrasca Nils, que azotó en la tarde y noche de ayer a A Coruña y su área, se ha hecho notar especialmente por los incidentes derivados del fuerte viento. Ramas caídas, cubiertas levantadas o vuelos cancelados fueron algunas de las consecuencias del temporal que afecta a Galicia.

Desde las 06:00 de esta mañana está activado el aviso por alerta amarilla. Tras haberse rebajado del aviso naranja por temporal costero, se espera que a partir de las 21:00 horas de este jueves se active el aviso amarillo por olas de 4 a 5 metros.

En las inmediaciones del Deportivo Municipal de San Diego, en A Coruña, ramas de un árbol cayeron en el paseo peatonal del parque. Por suerte, no hubo que lamentar heridos, aunque el paso quedó completamente obstruido. Esta no ha sido la única incidencia por caídas de ramas y árboles en la ciudad: un contenedor de basura salió volando y terminó ocupando un carril de circulación en la ronda de Outeiro.

Asimismo, los bomberos de A Coruña trabajaron desde las 18:00 sin descanso en el saneamiento de fachadas y tejados, así como en la asistencia con postes y cables, además de atender derrumbamientos.

El temporal también provocó que un panel informativo de la Tercera Ronda se viera afectado, llevando a la Policía Local a cortar desde las 17:00 horas de ayer el acceso del tráfico en ambos sentidos. Los operarios trabajan desde las 09:00 de esta mañana para repararlo y volver a poner en funcionamiento la vía desde el acceso por la glorieta del Pavo real.

En la calle Cartagena, cerca de la avenida de Oza, el tejado de una vivienda de la ciudad se dobló debido a las fuertes rachas de viento. También en Arteixo, seguidores de Quincemil compartieron cómo un tejado, levantado por el viento, volvió a colocarse solo en su posición inicial, sorprendiendo a los vecinos.

Por su parte, los Bomberos del Concello de Oleiros realizaron un total de 21 intervenciones durante la tarde de ayer. Las fuertes rachas registradas en el municipio provocaron diversas incidencias, principalmente relacionadas con el saneamiento de tejados y fachadas, así como la retirada de árboles caídos en la vía pública y en zonas próximas a viviendas.

El 112 informó ayer que gestionó un total de 300 incidencias en Galicia relacionadas con la meteorología adversa desde la medianoche hasta las 18:00 horas. Entre ellas, 101 fueron notificadas en la provincia de A Coruña.