Trabajadores del programa Lecer en A Coruña: "Aunque cobremos, no hay fecha para volver"

Este martes por la tarde se daba a conocer que el Concello da Coruña abonará las cantidades pendientes de pago por parte de la empresa Serviplus a los trabajadores del programa Lecer, poniendo solución a un problema que sus 60 trabajadores llevan denunciando desde hace semanas. Sin embargo, pese a que se está poniendo solución a esta reclamación, los docentes señalan que mantienen la cacerolada de mañana, jueves 12 de febrero, siguen sin fecha para la cesión del contrato y que el programa se pueda retomar.

"Mantenemos la cacerolada porque, aunque se están empezando a pagar las deudas a algunos compañeros, que no a la totalidad de los trabajadores, seguimos sin fecha para la cesión del contrato y para que pueda volver el programa Lecer, dos de nuestros pilares fundamentales", señala la portavoz de los trabajadores, Beatriz Álvarez.

Una situación que, recuerda, afecta a más de 3.500 usuarios que disfrutan en el Fórum Metropolitano y en el Ágora de unas actividades que deberían haberse iniciado el pasado 2 de febrero y que están en el aire de cara a las próximas semanas.

También Álvarez reclama que como trabajadores puedan volver al trabajo y a cobrar porque si es cierto que se les está pagando la deuda que se generó en diciembre y que no se pagó por parte de la empresa, pero: "Nosotros estamos dando el mes de febrero ya por perdido".

La portavoz insiste en que los trabajadores quieren volver cuando antes a sus puestos de trabajo, especialmente por la falta de ingresos. "Es un mes que teníamos reservado para el trabajo en el programa Lecer y no lo hemos trabajado. Así que, este mes ya no nos lo paga nadie".

Por eso, mantienen la concentración programada para mañana por la mañana antes del inicio del pleno en el Palacio de María Pita. "Aunque empiecen a solucionar alguna cosa, les vamos a recordar que tienen que trabajar más y más rápido por el programa Lecer", concluye Beatriz.

El Concello busca una nueva empresa concesionaria

Precisamente, con respecto a este programa la alcaldesa Inés Rey, recordaba esta mañana que el Concello acababa de asumir el pago de las deudas pendientes en los salarios a los trabajadores, después de retener el crédito a Serviplus. Asimismo, la regidora anunciaba que se encuentran buscando, entre las empresas que optaron para el contrato, una nueva concesionaria para prestar el servicio.

"Los trabajadores van a cobrar los salarios pendientes y, esperamos que, en los próximos días, tengamos una nueva empresa seleccionada entre las que optaron a coger el contrato para comenzar cuanto antes la prestación del servicio e iniciar el programa en primavera", indicó la alcaldesa.

Preguntada sobre si desde la administración local se plantean introducir algún cambio en las bases de la concesión para evitar que vuelva a producirse una situación similar, la alcaldesa señaló que esa cuestión ya está recogida en la Ley de Contratos Públicos.

"Las empresas que optan a un concurso público para prestar un servicio tienen que cumplir sus obligaciones conforme a la legislación vigente. No es necesario que en los pliegos figure expresamente que hay que pagar los salarios", explicó. En esta línea, añadió que la normativa ya establece la obligación de abonar los sueldos, cumplir con la prestación del servicio y asumir penalidades en caso de incumplimiento.