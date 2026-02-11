Tercer día de cancelaciones de trenes en A Coruña por la huelga: "Hoy nos avisaron muy tarde"

Este miércoles la estación de tren de A Coruña casi ha recuperado la normalidad después de la jornada de huelga que tuvo lugar el lunes. Sin embargo, al igual que ocurrió el martes, varios trenes se han visto afectados por cancelaciones debido a que los sindicatos minoritarios todavía se encuentran secundando los paros. Todo en una jornada que coincide con el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros en la provincia coruñesa.

En la tarde del lunes, el Ministerio de Transportes y buena parte de los sindicatos llegaron a un acuerdo que derivaba en la desconvocatoria del paro general que estaba previsto hasta hoy. Sin embargo, algunas centrales sindicales minoritarias como CGT y SF no aceptaron lo negociado y anunciaron que mantendrían la huelga hasta el final.

Con todo, a primera hora de la mañana varios usuarios se han visto afectados por la cancelación de los trenes de las 08:00 y 09:00 horas con destino Vigo Urzaiz con parada en Santiago de Compostela. Una situación, que denuncian, se les notificó con poco margen de tiempo para buscarse otra solución.

Este es el caso de Noa, una estudiante que se desplaza todos los días en tren a Santiago para ir a clase. "Tenía el tren de las 08:00 de la mañana y cuando llegué a las 07:30 vi que estaba cancelado y nos enviaron un mensaje hasta las 07:40 avisando", explica. "Así que cancelé el billete y cogí el de las 09:39 horas. Lo increíble fue que luego metieron a la gente de las 08:00 en el de las 08:12 y yo ya no tenía billete. No avisaron en ningún momento de que se iba a hacer eso", añade mientras redacta en su móvil una reclamación.

Precisamente Carlos fue uno de los pasajeros del tren de las 08:12 horas con destino Barcelona, en su caso ya lo había comprado para desplazarse a Santiago. Un tren, que pese a que salió, no estuvo exento de problemas derivados de la huelga. "Cuando estábamos montados en el tren en marcha nos llegó un mensaje al correo de que nuestro tren se había cancelado, pero media hora después rectificaron informando de que saldría", relata.

Caso similar el que vivió Irene, pero en sentido inverso el que vivió esta mañana para llegar a trabajar a A Coruña. "Se me canceló el tren de Santiago de las 07:42, que venía desde Vigo, y tuve que coger el tren anterior. Además, me avisaron muy tarde, sobre las siete y algo", explica a Quincemil. "Ahora estoy esperando en la estación porque mi trabajo aún no está abierto. Hoy vine con tiempo porque ayer me pasó lo mismo y llegué tarde", señala.

Pilar, se desplaza a Santiago para hacer un curso, tenía su billete para las 09:00, y tras la cancelación se lo cambiaron para las 09:39 horas. "Tengo que estar a las 10:30 y estaba mirando porque allí los buses urbanos también están de huelga y no sé qué me voy a encontrar cuando llegue a la ciudad", cuenta.

Lidia, también estudiante, viaja entre A Coruña y Santiago de forma habitual para recibir un tratamiento médico. Por lo que se ha visto afectada esta semana especialmente por las cancelaciones de trenes en las primeras horas del día. "Tendría que llegar a las 10:00 y por culpa de esto tendré que empezar a recibir mi tratamiento a las 11:00", añade.

En el total de Galicia se han suspendido hasta siete trenes, según informa Europa Press. En la estación de A Coruña se podía ver en las pantallas la cancelación de los trenes con salidas a las 06:15, a las 08:00, las 09:00 y a las 11:06 horas destino Vigo, así como dos procedentes de esta ciudad que tendrían que haber salido a las 05:07 y a las 06:34 horas y el de Ourense que llegaría a las 11:08 horas.

"Renfe está avisando a los viajeros de los servicios afectados en cuanto tiene constancia y están siendo reubicados en otras circulaciones siempre que es posible", aseguran desde la compañía con respecto a las cancelaciones de estos días.