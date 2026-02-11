Ofrecido por:
Los surfistas reclaman en A Coruña un nuevo protocolo ante alertas: "A prohibición non é o camiño"
Varios deportistas se concentraron esta tarde en el paseo marítimo. El Concello accederá a que los surfistas entren en el mar si la Federación se responsabiliza en caso de incidente
Las fuertes rachas de viento que tienen bajo alerta a la ciudad de A Coruña no frenaron a decenas de surfistas de esta y otras localidades que se concentraron frente a la Fuente de los surfistas reclamando un nuevo protocolo para practicar su deporte en los días de alerta meteorológica. "Estamos para sumar. Creemos que prevalece a liberdade individual e a Constitución para poder exercer o noso deporte de xeito libre e manifestamos a nosa preocupación para sumar neste proceso", explicaba minutos antes de la concentración Diego Martínez, de la escuela Brava Surf.
En representación de sus compañeros, el surfista mantiene que "loitamos polo noso dereito a utilizar a praia e facer o noso deporte. O surf é un deporte de risco, como se falamos da neve. Ten as súas peculiaridades e cremos que a prohibición non é o camiño. Toca sentarse".
Los surfistas piden la modificación de la normativa municipal de cierre de playas y también de los protocolos establecidos por la consellería de Presidencia, en la que se incluye la Secretaría Xeral para o Deporte.
Así lo recordó desde el paseo marítimo Chemita de Paz, campeón máster de la liga gallega. Junto a Pablo Montero y Diego Martínez, el surfista denunció que "coas alertas vermellas agora mesmo se está producindo unha restrición total do deporte que está afectando a xente".
Ante las críticas que señalan que levantar la prohibición podría poner en peligro a más gente, los surfistas aseguran, en palabras de Martínez, que "a hemeroteca nos avala. O índice de rescates a surfistas en Galicia nos últimos 25 anos é nulo e o índice de rescate de surfistas a bañistas pro a non accesibilidade ao salvamento e socorrismo durante todo o ano é algo que as administracións negan a un montón de praias e fai que nós sexamos responsables e protagonistas en suplir as necesidades do pobo".
"A costa galega é unha costa única en España e cando hai alerta vermella é cando máis olas funcionan nas rías, que non entrañan ningún perigo, que son olas en arenais onde precisamente a xente que está aprendendo e as escolas deportivas poden desenvolver a súa actividade con menor risco que en mar aberto en días sen alerta vermella", señaló por su parte De Paz.
Ante esta situación, desde el Concello recuerdan que ya accedieron a que, si la Federación Gallega de Surf firma por un escrito un documento en el que asuma la responsabilidad en caso de incidente, los surfistas podrán acudir a las playas "cuando consideren".
Prevención
Diego Martínez sostiene también que los surfistas "defendemos a nosa labor de axudar no día a día a nivel de prevención. A prohibición non é o camiño, necesitamos prevención e os surfistas temos moito que aportar".
"Se A Coruña quere que miremos ao surf como un motor deportivo, turístico, económico e demáis temos que ver outros modelos que funcionan fóra de aquí onde o surf é un incentivo en positivo. Precisamos que se entenda a nosa realidade, sabendo que hai profesionais en Galicia con experiencia, formación, etc", añade, subrayando que son una "comunidade unida, con educación e con valores" que convocan esta concentración de forma pacífica.
En este mismo sentido, proponen que se sumen más efectivos para la prevención y que "as escolas estén funcionando en meses non estivais é fundamental para salvagardar a seguridade nesta e outras praias". Piden, además, señales verticales que indiquen los riesgos de la costa y programas educativos en los colegios.
Martínez compara la situación de estas semanas de temporales con el verano, cuando se dan días de "xullo e agosto onde a praia está abarrotada e hai moito máis risco para os bañistas do que pode haber un día de alerta determinada"
Para el surfista, la ordenanza municipal "aprobouse desde o miedo. Cremos que gobernar ben implica negociar e chegar a acordos comúns desde unha perspectiva técnica. Mostramos a nosa predisposición para solucionar e promover un acordo adaptado a nosa realidade deportiva".
"O risco combátese con prevención", concluye.
Alertas
Debido a la alerta naranja de este miércoles, que por oleaje pasará a nivel rojo en la noche, la Xunta de Galicia suspendió la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar. En esta línea, las recomendaciones pasan por evitar acercarse a la línea de costa, incluyendo diques y paseos marítimos.
El último boletín de la secretaría de Deporte, publicado este mediodía, mantiene la alerta roja hasta las 06:00 horas de mañana jueves y naranja desde entonces en el noroeste de la provincia de A Coruña, que incluye la ciudad herculina.
En estos últimos días de temporal y playas cerradas, la Policía Local ha advertido en varias ocasiones a surfistas que se metían en el mar pasando el precinto policial. La última de ellas fue esta misma mañana, cuando unos agentes bajaron al arenal para avisar a un deportista que se encontraba surfeando mientras la playa permanecía cerrada por la alerta naranja. Fuentes municipales confirman que no fue sancionado.
A quién sí se multó fue el pasado mes de noviembre a otro surfista, Pablo Montero, al no atender las advertencias policiales. Al día siguiente, Montero mantenía que "no había ningún peligro".