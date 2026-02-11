Reguero de incidencias en A Coruña y su área por el temporal: ramas caídas y cubiertas levantadas

Ramas caídas en el paseo marítimo de A Coruña y cubierta de la piscina levantada en Abegondo. Quincemil / Concello de Abegondo

El temporal se está dejando notar en A Coruña y su área, especialmente por los incidentes derivados del fuerte viento. Ramas caídas, cubiertas levantadas o vuelos cancelados son algunas de las consecuencias de la nueva borrasca que azota Galicia.

Unos de los principales perjudicados por la alerta naranja son los pasajeros de Alvedro. Dos vuelos fueron cancelados esta tarde y otro, procedente de Londres, fue desviado a Santiago debido al fuerte viento. No se descarta que se sigan produciendo retrasos y cancelaciones en el aeródromo coruñés.

En A Coruña, el viento ha obligado a cerrar la Tercera Ronda dirección salida desde la rotonda del Pavo Real por problemas en un panel informativo. La vía permanece cortada al tráfico desde las 17:00 horas por seguridad y los vehículos están siendo desviados por la ronda de Outeiro.

Los bomberos, además, han acudido a varios incidentes en diferentes zonas de la ciudad. Los saneamientos en tejados y fachadas movilizaron dotaciones hasta las calles Agra do Orzán y Antonio Ríos o la avenida de Glaswow, entre otros, antes de las 18:45 horas.

El viento continuó solplando con fuerza y los bomberos acudieron también a la calle Juana de Vega y a la avenida Ángeles por un saneamiento en el tejado, mientras que en la calle Socorro se produjo un "derrumbamiento".

El paseo marítimo, donde a la altura de Riazor la duna hará frente al oleaje esta noche (hay alerta roja en el mar), varias ramas han caído al suelo. Las autoridades han pedido extremar las precauciones en la zona de costa, ya que las olas podrían alcanzar los nueve metros.

El CIPF Anxel Casal, por otro lado, sufrió hace unos días problemas en su cubierta por el viento, razón por la que el alumnado no fue a clase. Una situación que se ha repetido este miércoles, cuando varios trozos de la cubierta cayeron al suelo. "Hay goteras", lamentan algunos de los alumnos del centro.

Levantada la cubierta de la piscina en Abegondo

Cubierta de la piscina de Abegondo levantada. Concello de Abegondo

La fuerza del viento, por otro lado, provocó el levantamiento de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo. Las instalaciones, ubicadas en San Marcos, sufrieron las consecuencias del temporal: la estructura quedó totalmente destrozada.

El Concello de Abegondo ha explicado que parte de la cubierta se cayó en el camino que pasa por detrás de la piscina, sin causar daños personales. Los operarios municipales están en el lugar para retirar todos los restos.