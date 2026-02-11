Ofrecido por:
Rápida intervención de los bomberos de A Coruña en un accidente junto al parque de Agrela
El herido tuvo que ser excarcelado del vehículo por el maletero, en una complicada maniobra ante la posibilidad de lesiones medulares
Un accidente de tráfico por alcance registrado en la rotonda de Agrela, en A Coruña, movilizó este martes a los servicios de emergencia. El siniestro se produjo a escasos metros del parque de bomberos de Agrela, prácticamente a sus puertas, por lo que enseguida salieron a socorrer a la persona herida.
El aviso se recibió para ayudar a movilizar a la víctima, que precisaba asistencia tras el impacto. Ante la posibilidad de lesiones de carácter medular, los equipos desplazados al lugar valoraron cuidadosamente la maniobra a realizar para evitar cualquier agravamiento.
Tras la evaluación conjunta entre los bomberos y el personal sanitario del 061, se decidió proceder a la estabilización medular de la víctima y a su posterior extracción por el maletero del vehículo. Esta técnica permite mantener una nula angulación del cuerpo durante la maniobra, reduciendo el riesgo de provocar o empeorar lesiones en la columna.
En el operativo participaron una dotación de bomberos con cinco efectivos, dos patrullas de la Policía con cuatro agentes y una ambulancia del 061 con dos técnicos de emergencias sanitarias.