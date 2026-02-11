Rápida intervención de los bomberos de A Coruña en un accidente junto al parque de Agrela

Un accidente de tráfico por alcance registrado en la rotonda de Agrela, en A Coruña, movilizó este martes a los servicios de emergencia. El siniestro se produjo a escasos metros del parque de bomberos de Agrela, prácticamente a sus puertas, por lo que enseguida salieron a socorrer a la persona herida.

El aviso se recibió para ayudar a movilizar a la víctima, que precisaba asistencia tras el impacto. Ante la posibilidad de lesiones de carácter medular, los equipos desplazados al lugar valoraron cuidadosamente la maniobra a realizar para evitar cualquier agravamiento.

Tras la evaluación conjunta entre los bomberos y el personal sanitario del 061, se decidió proceder a la estabilización medular de la víctima y a su posterior extracción por el maletero del vehículo. Esta técnica permite mantener una nula angulación del cuerpo durante la maniobra, reduciendo el riesgo de provocar o empeorar lesiones en la columna.

En el operativo participaron una dotación de bomberos con cinco efectivos, dos patrullas de la Policía con cuatro agentes y una ambulancia del 061 con dos técnicos de emergencias sanitarias.