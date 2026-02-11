La Policía advierte a un surfista en A Coruña por meterse en el mar con alerta naranja

Este miércoles, las playas de A Coruña han vuelto a amanecer cerradas con cintas policiales. MeteoGalicia mantiene activo un aviso de nivel naranja en el litoral de toda la provincia, donde se esperan olas de entre 5 y 8 metros hasta la noche, cuando el oleaje adquirirá más fuerza superando los 8 metros.

También hay activo un aviso naranja por fuertes vientos de fuerza 8 con intervalos de fuerza 9. Todo ello condiciones meteorológicas que han obligado al cierre de playas. Pese a la prohibición, un surfista decidió entrar en el agua para coger unas olas.

El deportista fue advertido por agentes de la Policía Local, que bajaron hasta la orilla para pedirle que saliera del agua y abandonase el arenal.

Desde el Concello indican que el surfista no fue sancionado, y recuerdan la peligrosidad de bajar a la playa en días como hoy y la necesidad de respetar la prohibición de acceso.

Concentración para defender "a liberdade de surfear"

Esta tarde, varios surfistas han convocado una concentración ante la Fuente de los surfistas, a la altura de Matadero, para defender "a liberdade de surfear e disfrutar do mar con responsabilidade". Será a las 18:00 horas.

En los últimos días, los deportistas han criticado duramente la decisión de cerrar las playas en caso de temporal, especialmente desde el pasado mes de noviembre, cuando el surfista Pablo Montero fue multado al no atender a las advertencias de la Policía para que saliese del mar.

Al día siguiente, Montero mantenía que "no había ningún peligro".

Este miércoles, los surfistas pedirán al Concello que deje de prohibir el surf cada vez que se activa una alerta sin "valorar as condicións reais de cada praia" y extienden su reivindicación a "unha loita por poder vivir o mar, a natureza e o deporte con liberdade e sentidocomún. Hoxé é A Coruña, mañá pode ser o teu Concello", subrayan en la convocatoria.