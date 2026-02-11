Una pelea en A Coruña se salda con dos detenidos en la Palloza

En las últimas horas, varias peleas han terminado con personas detenidas en distintos barrios de A Coruña. Dos personas fueron arrestadas este miércoles tras protagonizar una pelea en la plaza de la Palloza, en el barrio de Cuatro Caminos. La Policía Nacional recibió una llamada de un particular que alertó de un altercado entre un hombre y una mujer. A su llegada, ambos intentaron agredir a los agentes, por lo que fueron detenidos.

En otro barrio de la ciudad, el de O Ventorrillo, también se produjo una pelea en las últimas horas. En este caso, fue un dispositivo de la Policía Local el que acudió al lugar de los hechos. También aquí dos personas fueron detenidas por participar en la disputa, siendo posteriormente puestas a disposición de la Policía Nacional.

Además, en Os Mallos, también se produjo una pelea cuyo origen, según apuntan los vecinos estaría en un conflicto entre dos integrantes de grupos distintos. En este caso, la Policía también recibió un aviso pero a la llegada de los agentes a la calle Ángel Senra no quedaba ninguna persona implicada por lo que no se produjeron detenciones.