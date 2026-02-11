La lluvia no da tregua en A Coruña, que registrará máximas de 17 grados hoy miércoles

A Coruña ha amanecido un día más pasada por agua. La lluvia será la protagonista de este miércoles en el que desde las 21:00 horas hay activado un aviso rojo por fuerte oleaje. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados.

Las precipitaciones y los temporales son constantes desde principios de año en A Coruña, donde no habrá tregua este 11 de febrero. La ciudad está en aviso amarillo por viento de fuerza 7 en el mar hasta las 12:00 horas. Desde entonces, subirá a naranja hasta las 06:00 horas del jueves.

El oleaje también se dejará notar en la costa coruñesa, con olas de hasta ocho metros hasta las 21:00 horas y aviso naranja. La alerta será roja en el mar desde esta noche hasta mañana a las 06:00 horas, con olas que superarán los ocho metros.

Las temperaturas, por otro lado, oscilarán entre los 12 y los 17 grados. Unas máximas que bajarán considerablemente en los próximos días: el viernes, el termómetro no subirá de los 11 grados.

A Coruña, por otro lado, mantendrá cerradas playas, jardines y parques este miércoles. La actividad deportiva, además, está suspendida tanto en el mar como al aire libre en varias zonas por alerta naranja por viento y lluvias intensas