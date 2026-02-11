Cortada la Tercera Ronda de A Coruña dirección salida por daños en un panel informativo

La Tercera Ronda de A Coruña entre la rotonda del Pavo Real y el desvío a Marineda City ha sido cortada esta tarde en dirección salida. El motivo es un panel informativo que tiene daños, por lo que hasta el lugar se han desplazado trabajadores para repararlo.

El tráfico es denso a esta hora en la zona de la rontoda del Pavo Real debido a este incidente causado por el viento. Un panel informativo, según confirman fuentes policiales, está dañado, por lo que el personal de la empresa encargada del mantenimiento de la carretera está en el lugar para repararlo.

En una jornada marcada por la huelga de sindicatos minoritarios en la estación de tren y del bus en la provincia coruñesa, el coche se ha convertido en el medio de transporte elegido por muchas personas para desplazarse en A Coruña, o desde y hasta la ciudad.

Así, en la zona se han producido grandes retenciones como consecuencia del incidente con el panel informativo. Las colas de vehículos para acceder a la rotonda del Pavo Real son grandes, tanto de los que proceden desde la Tercera Ronda como de los otros ramales.

El viento se está dejando notar este 11 de febrero en A Coruña, y los bomberos han tenido varias salidas para sanear tejados.

La alerta naranja por viento, además, ha obligado a cancelar o desviar vuelos en el aeropuerto de Alvedro. Las fuertes rachas registradas durante la tarde complicaron las operaciones en el aeropuerto coruñés, obligando a modificar la planificación prevista y afectando a pasajeros tanto en llegadas como en salidas.

Este no ha sido el único accidente que se ha producido este miércoles. El puente de O Pedrido, en Bergondo, quedó dañado después de un accidente que se saldó con una persona herida y evacuada. El muro y la barandilla del puente quedaron afectados, mientras que una farola tiene riesgo de caída.