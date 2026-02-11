Ofrecido por:
Calendario laboral de Betanzos y comarca 2026: días festivos y puentes
Esta es la lista completa de festivos y posibles puentes de Betanzos y su comarca en el año 2026
Los vecinos de Betanzos ya conocen la lista completa de festivos y posibles puentes en el año 2026. En total, son 14 festivos a disfrutar, entre ellos nueve de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales.
¿Cuáles son los festivos de Betanzos en 2026? En este artículo de Quincemil te contamos como queda el calendario de festivos y puentes en Betanzos y su comarca tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Festivos locales en Betanzos
El Ayuntamiento de Betanzos ha escogido como fiestas locales el Martes de Carnaval (17 de febrero) y Os Caneiros (18 de agosto).
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Os Caneiros: 18 de agosto, martes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Betanzos en 2026
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Betanzos en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente en Carnavales: el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de Os Caneiros: el 18 de agosto cae en martes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Betanzos en 2026
Estos son los festivos locales en los ayuntamientos más importantes de la comarca de Betanzos:
- Curtis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, día de la Virgen de los Remedios
- Irixoa: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, día de San Lorenzo
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Oza-Cesuras: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 15 de mayo, día de San Isidro