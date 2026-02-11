Calendario laboral de Betanzos y comarca 2026: días festivos y puentes

Los vecinos de Betanzos ya conocen la lista completa de festivos y posibles puentes en el año 2026. En total, son 14 festivos a disfrutar, entre ellos nueve de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales.

¿Cuáles son los festivos de Betanzos en 2026? En este artículo de Quincemil te contamos como queda el calendario de festivos y puentes en Betanzos y su comarca tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Festivos locales en Betanzos

El Ayuntamiento de Betanzos ha escogido como fiestas locales el Martes de Carnaval (17 de febrero) y Os Caneiros (18 de agosto).

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

Os Caneiros: 18 de agosto, martes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes de Betanzos en 2026

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Betanzos en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales : el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de Os Caneiros: el 18 de agosto cae en martes

el 18 de agosto cae en martes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Betanzos en 2026

Estos son los festivos locales en los ayuntamientos más importantes de la comarca de Betanzos: