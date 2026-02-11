El buque San Giusto de la armada italiana visita A Coruña

El puerto de A Coruña ha recibido este miércoles al buque San Giusto, que forma parte de la armada italiana. La embarcación se encuentra atracada en el muelle Calvo Sotelo Sur, como pudieron comprobar algunos curiosos a su paso por la avenida Linares Rivas a la altura de la plaza de Ourense.

De todas formas, el buque no recibirá visitas del público, ya que se encuentra en la ciudad con motivo de una visita oficial. Botado por primera vez en 1993, tiene una velocidad máxima de 12 nudos y suele viajar con una tripulación de 170 personas, de las cuales 16 son oficiales de la marina italiana. El puerto que actúa como su sede es el de Brindisi, al sur del país a orillas del Adriático.

De tipo anfibio, la embarcación tiene una cubierta inundable para apoyar operaciones desde el mar y transportar vehículos. Sus características permiten que el San Giusto se pueda utilizar en operaciones de asistencia humanitaria, protección civil o intervenciones en caso de desastres naturales, aunque también se utiliza como buque de entrenamiento para los cadetes de la academia naval.

El San Giusto, de unas 8.000 toneladas y más de 130 metros de eslora, estará en la ciudad hasta el próximo viernes.