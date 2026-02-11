La alerta naranja por viento en A Coruña obliga a cancelar y desviar vuelos en el aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de Alvedro en una foto de archivo. Shutterstock

La alerta naranja por fuertes rachas de viento ha provocado esta tarde importantes incidencias en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, con vuelos cancelados y desviados debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Uno de los vuelos afectados fue el IB459 de Iberia, procedente de Madrid, que tenía prevista su llegada a A Coruña a las 17:05 horas. La operación no pudo completarse debido al viento, lo que derivó también en la cancelación del vuelo de regreso, el IB460, que debía despegar de Alvedro a las 17:45 horas con destino Madrid.

Asimismo, el vuelo VY6018 (VLG6018) de Vueling, procedente de Londres Gatwick (LGW) y con hora prevista de llegada a las 16:50 horas, fue desviado a Santiago de Compostela.

Según la información disponible, el avión no llegó a intentar la aproximación en Alvedro y puso rumbo directamente a la capital gallega, a pesar de que allí el viento soplaba con mayor intensidad.

Vuelo VLG6018 desde Londres desvía sin intentarlo en Alvedro y se va directamente a Santiago donde el viento sopla aún más intenso. pic.twitter.com/liZ6o1kxbY — Aeropuerto A Coruña (@aeropuerto_LCG) February 11, 2026

Las fuertes rachas registradas durante la tarde complicaron las operaciones en el aeropuerto coruñés, obligando a modificar la planificación prevista y afectando a pasajeros tanto en llegadas como en salidas.

