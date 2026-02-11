El aeropuerto de Alvedro en una foto de archivo.

El aeropuerto de Alvedro en una foto de archivo. Shutterstock

Ofrecido por:

A Coruña

La alerta naranja por viento en A Coruña obliga a cancelar y desviar vuelos en el aeropuerto de Alvedro

Dos vuelos fueron cancelados esta tarde y otro, procedente de Londres, tuvo que ser desviado a Santiago

Puede interesarteAemet alerta de la llegada de la borrasca Nils a Galicia: alerta roja por desbordamientos y olas de 9 metros

Publicada
Actualizada

La alerta naranja por fuertes rachas de viento ha provocado esta tarde importantes incidencias en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, con vuelos cancelados y desviados debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Un brigadista, ante una lengua de fuego parte del incendio en la Sierra de la Culebra del verano pasado.

Uno de los vuelos afectados fue el IB459 de Iberia, procedente de Madrid, que tenía prevista su llegada a A Coruña a las 17:05 horas. La operación no pudo completarse debido al viento, lo que derivó también en la cancelación del vuelo de regreso, el IB460, que debía despegar de Alvedro a las 17:45 horas con destino Madrid.

Asimismo, el vuelo VY6018 (VLG6018) de Vueling, procedente de Londres Gatwick (LGW) y con hora prevista de llegada a las 16:50 horas, fue desviado a Santiago de Compostela.

Según la información disponible, el avión no llegó a intentar la aproximación en Alvedro y puso rumbo directamente a la capital gallega, a pesar de que allí el viento soplaba con mayor intensidad.

Las fuertes rachas registradas durante la tarde complicaron las operaciones en el aeropuerto coruñés, obligando a modificar la planificación prevista y afectando a pasajeros tanto en llegadas como en salidas.

Puede consultar la información del aeropuerto en esta dirección: https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/aeropuertos