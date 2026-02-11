Un accidente en el puente de O Pedrido, en Bergondo (A Coruña), daña la barandilla y causa retenciones Protección Civil de Bergondo

Un accidente en el puente de O Pedrido, en Bergondo, provocó daños en la barandilla y el muro de la estructura. Fuentes del 112 Galicia informan de que, además, una farola quedó ladeada y con riesgo de caída.

El suceso se produjo a las 15:20 horas de este miércoles, cuando dos coches que circulaban por el puente chocaron. Como consecuencia, la barandilla quedó dañada y una farola casi caída. Una mujer se quejaba de dolor como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para atender a la persona herida, que fue evacuada. El tráfico de vehículos pesados ha sido desviado por Insua (Paderne). Hay retenciones importantes.

Dos horas antes, en la AP-9 se produjo una salida de vía a la altura del kilómetro 32, en Vizoño, en Abegondo. Un coche quedó volcado en medio de la calzada, aunque su único ocupante pudo salir por sus propios medios.

Una persona dio el aviso al 112 Galicia, y hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y el 061, que atendió al conductor del coche, ya que se encontraba aturdido.