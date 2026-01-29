La Guardia Civil desmantela un grupo criminal acusado de robos en estaciones de servicio de A Coruña

Captura de la cámara de seguridad del momento en el que se produjeros los robos en un área de servicio de A Coruña Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente especializado en robos con fuerza en estaciones de servicio de la provincia de A Coruña. En el marco de la denominada Operación Caxetins, han sido detenidas cuatro personas como supuestas autoras de ocho asaltos cometidos en distintos municipios.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Arteixo, permitió esclarecer robos perpetrados en estaciones de servicio situadas en Arteixo, Abegondo, Sada y el término municipal de A Coruña. Según la Guardia Civil, los hechos seguían un mismo patrón: el forzamiento de los cajetines de monedas de los boxes de lavado de vehículos.

Ante la repetición de este tipo de robos, los agentes centralizaron las pesquisas al detectar indicios de que podían estar relacionados con un mismo grupo organizado. En la investigación participaron también unidades de la Guardia Civil de Sada y Abegondo, así como el Cuerpo Nacional de Policía.

Uno de los elementos clave para la identificación de los sospechosos fue la utilización reiterada de un mismo vehículo, de color azul oscuro, en todos los asaltos investigados. Este dato permitió a los investigadores identificar a cuatro varones, todos ellos con antecedentes delictivos, que presuntamente actuaban de forma coordinada.

Las detenciones se realizaron de manera escalonada a lo largo del mes de enero. El primer arresto tuvo lugar el día 22, cuando uno de los implicados fue interceptado mientras circulaba por la autovía A-6. El día 26 fueron detenidos otros miembros del grupo en un inmueble ocupado de la ciudad de A Coruña, completándose el operativo esa misma jornada con la detención del último sospechoso.

Según el balance de la Guardia Civil, el botín obtenido en los robos asciende a unos 900 euros en efectivo, mientras que los daños materiales causados en las instalaciones superan los 1.900 euros.

A los detenidos se les imputan ocho delitos de robo con fuerza en las cosas. Tanto los arrestados como las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de A Coruña.