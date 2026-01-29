Anna Wintour en A Coruña: la exdirectora de Vogue USA visita Inditex

Anna Wintour, una de las figuras más influyentes de la industria internacional de la moda, visita este jueves por la mañana la sede de Inditex en Arteixo. La ejecutiva británica se desplazó expresamente hasta España para conocer las instalaciones del grupo textil gallego, un interés que había manifestado desde hace años y que hoy se hace realidad.

Wintour es conocida mundialmente por haber sido durante décadas la directora de Vogue USA, una etapa que la convirtió en una de las personas más poderosas del sector de la moda.

Aunque recientemente dejó la dirección de la histórica cabecera, a sus 76 años ha reiterado en numerosas ocasiones que este paso no supone una retirada del sector. De hecho, Wintour mantiene el control editorial de la revista, ejerciendo como directora editorial mundial de Vogue y directora de contenidos de Condé Nast. Organiza además la Met Gala, con la que comenzó a involucrarse en 1995 y que a día de hoy es uno de los eventos anuales más esperados entre los celebrities.

Dentro de su apretada agenda, Wintour ha sacado un hueco para viajar hasta la ciudad de cristal y conocer más en profundidad la marca gallega. Ya en 2015 se rumoreaba de que estaría planificando un viaje a A Coruña para visitar a Amancio Ortega y conocer las instalaciones de Inditex. Pero la visita se hizo esperar y ha llegado ahora, más de diez años después.

Este jueves, los trabajadores de la sede pudieron ver a la ejecutiva recorrer las instalaciones, donde no pasó desapercibida. Wintour se paseó por los pasillos de Inditex vistiendo algunas de sus características prendas: un abrigo granate de piel que le llegaba hasta los tobillos, con unas botas azuladas y, como no, sus clásicas gafas de sol. Un estilo lleno de elegancia que la ha convertido a lo largo de los años en todo un icono de la moda. Está saludó y sonrió a todos los trabajadores que se encontró por su camino.

Un icono en el mundo de la moda

La figura de Anna Wintour, más allá de su influencia empresarial en la moda, también es la figura en la que se inspiró la popular película El diablo se viste de Prada. Anna Wintour fue la principal inspiración para el personaje de Miranda Priestly, un hecho ampliamente reconocido. Años después, la editora aceptó la comparación con humor, calificando la película de "divertida" y la interpretación de Meryl Streep como "fantástica". Tal fue el impacto de la película, que ya han confirmado una segunda parte que saldrá en abril de este mismo año: 20 años después del primer estreno.

Su visita fue tan inesperada como sorprendente. Desde hace días ya se hablaba entre los trabajadores de un posible invitado de gran relevancia. No podían hacerse idea de quién podría ser. Se llegó a hablar incluso de los Reyes de España, o de la princesa Leonor.

Unos últimos meses llenos de visitas

En las últimas visitas de personajes conocidos a Inditex, la sede de Arteixo y los eventos vinculados al grupo han cobrado relevancia mediática nacional. A finales de 2025, el artista Guitarricadelafuente sorprendió a empleados de Inditex con un concierto íntimo en la sede central, interpretando varios de sus éxitos en un ambiente distendido y cercano, ante la presencia, entre otros, de Marta Ortega. Esta visita espontánea generó imágenes virales en redes sociales y muchas reacciones internas entre los trabajadores.

No solo músicos han pasado por las instalaciones: en 2025 el actor Richard Gere visitó la sede de Inditex en Arteixo acompañado de su familia, causando sorpresa entre el personal debido al carácter privado y no anunciado de su presencia. Además, figuras del mundo de la moda como el diseñador John Galliano han sido invitados a encuentros profesionales, participando en charlas y actividades internas organizadas por la compañía, y otros referentes como el tenista Rafa Nadal.

A esto hay que sumar la visita anual a A Coruña de decenas de celebridades con motivo de la inauguración de la exposición de la Fundación MOP que cada año se realiza en el puerto. Cada tercera semana de noviembre, el Hotel NH Finisterre asiste a un desfile de celebridades mundiales del mundo de la moda y las artes.