A Coruña no olvida 14 años después la tragedia de los héroes de Orzán

Han pasado 14 años desde aquella noche trágica del 27 de enero de 2012 en la que el mar del Orzán se cobró la vida de cuatro personas en A Coruña. Este lunes, la ciudad volvió a detenerse para recordar a los conocidos como los "héroes del Orzán".

Aquella noche, marcada por un fuerte temporal y con una alerta naranja activa por olas que alcanzaban los cinco metros, el estudiante Erasmus eslovaco Tomar Velicky se adentró en el mar. Tres agentes de la Policía Nacional —Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor— que se encontraban en la zona y estaban fuera de servicio, no dudaron en intentar auxiliarlo. El desenlace fue fatal. El mar se tragó a los cuatro.

Tras el suceso, se desplegó un amplio operativo de búsqueda y salvamento por mar y aire a lo largo de la costa coruñesa. El cuerpo de Javier López apareció a la mañana siguiente frente al Millennium, mientras que seis días después fueron localizados los de Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor. Un mes más tarde se recuperó el cuerpo del estudiante.

El recuerdo de la tragedia ha permanecido vivo en la ciudad a lo largo de los años. Incluso el propio mar volvió a traer ecos de aquella noche cuando, en 2019, siete años después, devolvió el carné y la placa de uno de los agentes fallecidos.

Desde 2013, la coraza del Orzán acoge un monumento, obra del arquitecto José Manuel López Mihura, que recuerda no solo a los tres policías nacionales y al estudiante fallecidos en 2012, sino también a otras personas que perdieron la vida en el mar intentando salvar a otros.

También fue un héroe Francisco Alcaraz Fernández, un carpintero que se ahogó tras intentar socorrer a Ramona Ferreiro el 25 de agosto de 1897. Así como Juan Darriba Fernández, que el 9 de agosto de 1896 falleció siendo solo un niño en el rescate de Josefa Fernández.

Sus labores nunca se olvidarán en la ciudad. Gracias al monumento y la plata, instalada como forma de agradecimiento por el Concello de A Coruña, siempre tendrán su lugar como recuerdo en la coraza. Hoy las flores relucían como cada 27 de enero en Orzán.