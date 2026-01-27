Aumenta en A Coruña el uso del bus urbano en 2025, con el Black Friday como día con más pasajeros

El billete de bus de A Coruña se podrá pagar con el móvil en el 2020 Concello da Coruña

El autobús urbano de A Coruña cerró 2025 con 28.557.617 viajes, un 3,7% más que en 2024, con lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido del servicio. El 28 de noviembre (Black Friday) fue el día con más pasajeros, mientras que el 1 de enero fue la jornada con menor actividad. Sube, además, el pago con el móvil frente al efectivo.

Los datos, según la Compañía de Tranvías de A Coruña, confirman que la ciudad herculina tiene una evolución más favorable que el conjunto del país en el uso del autobús urbano: desde 2019, el número de viajes en la ciudad ha aumentado un 24,2%, frente al 17,4% de incremento medio en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El director general de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, subraya que el mayor uso del autobús urbano en A Coruña responde a factores estructurales ligados a la calidad del servicio, a una red que se ajusta a las necesidades reales de movilidad y a un proceso permanente de evolución y mejora. Y es que según Prada, la reducción de las tarifas se aplicó en toda España, pero el aumento del uso del bus en la urbe "es claramente superior" a la media nacional.

"Esto demuestra que la calidad del servicio, la adaptación a la demanda, un mapa de líneas que responde a los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía y una gestión orientada a la mejora constante son elementos determinantes para que la ciudadanía elija el transporte público en su día a día", indica Ignacio Prada, que agradece "la confianza" de los coruñeses en este servicio "cada vez más ajustado a sus necesidades".

La Compañía de Tranvías de A Coruña desarrolla su actividad con la concesión del servicio caducada y en prórroga. "Aun así, mantiene como

prioridad ofrecer el mejor servicio posible a las personas viajeras y garantizar una atención adecuada en los momentos de mayor demanda", indica en un comunicado.

Así, la empresa señala que ha incorporado recientemente tres autobuses de la marca MAN, modelo Lion’s City de 12 metros, con capacidad para 100 personas cada uno, a los que se suman el vehículo 100% eléctrico adquirido en 2023 y un autobús articulado incorporado en 2024, que refuerzan el compromiso de la Compañía con la mejora continua del servicio.

Los días y líneas de más uso

El análisis de los datos de 2025 muestra que el uso del autobús urbano mantiene un patrón vinculado a la actividad cotidiana de la ciudad. Los coruñeses usan más el bus entre septiembre y noviembre y durante la semana. Además, suben más viajeros los días laborables frente a los fines de semana y festivos, despuntando ligeramente los jueves como la jornada con más personas usuarias.

Respecto a los picos diarios, el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Black Friday, se convirtió en el día de mayor actividad del año, llegando a superar en un 17% el promedio de viajeros de los viernes, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre el transporte público y la actividad comercial, laboral y social de A Coruña.

El 1 de enero fue la jornada con menor utilización, con un 53% menos de lo habitual en festivos.

Las líneas más utilizadas, por otro lado, son la 14, que conecta Os Rosales y O Castrillón; la 6, entre Monte Alto y Meicende; la 11, que une As Lagoas con el centro comercial Marineda City, y la UDC/24, que enlaza la Plaza de Pontevedra con los campus universitarios de Elviña y A Zapateira

Más pagos con móvil

El crecimiento del número de viajes se acompaña de una evolución en los hábitos de uso del autobús urbano. La compañía informa que se produce una reducción progresiva del pago en efectivo, que representa en 2025 en torno al 5%, lo que supone 10 puntos porcentuales menos que en 2019.

El pago con el móvil, por contra, ha aumentado un 62,4% en el último año, impulsado por la implantación de la app con código QR, consolidando un acceso al servicio más ágil, cómodo y eficiente.