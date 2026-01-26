A Coruña, más cerca de la huelga indefinida del transporte: sin acuerdo entre sindicatos y patronal

La provincia de A Coruña se aproxima, sin visos de solución, a una huelga general indefinida en el sector del transporte de viajeros por carretera a partir del 2 de febrero. La reunión celebrada esta mañana en Santiago de Compostela no ha servido para desbloquear la situación y las posturas entre la patronal y los sindicatos están cada vez más lejanas.

La patronal reclama que cese lo que denominan como "violencia", en referencia a las huelgas, para iniciar el proceso negociador que reclaman los trabajadores. Argumentan que el pasado viernes hubo destrozos y, ante su postura, ni siquiera se inició el proceso de mediación.

Los sindicatos, por su parte, solicitan un nuevo convenio en el sector del transporte de A Coruña con una subida salarial "digna" y que incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras peticiones.

Fuentes de los sindicatos reconocen a Quincemil que la huelga general indefinida parece algo inevitable, a la vista de las posturas. Ante la negativa de la patronal a negociar, no hay avances en ninguna dirección, y los representantes sindicales no cesarán en sus acciones de protesta.

La Xunta de Galicia, en palabras del presidente Alfonso Rueda esta mañana al término de la reunión del Consello, ha señalado que es un conflicto entre dos partes y que los servicios mínimos deben cumplirse "porque es ilegal que no se cumplan". Advirtió además de las consecuencias para los ciudadanos en caso de que coincidan tanto este paro como el de maquinistas de tren. "Sería un caos", resumió.

Concentración el jueves

Por otro lado, los sindicatos están trabajando en la organización de una gran concentración este jueves en Santiago de Compostela, para visibilizar su situación.