Las causas del aumento poblacional más allá del área de A Coruña: cambio de hábitos y crisis de la vivienda

En los últimos años, A Coruña y su comarca han experimentado un crecimiento poblacional constante. La influencia de la ciudad, principalmente como motor económico, llega a las localidades más cercanas del área metropolitana, pero también se extiende a otros municipios de otras comarcas como Betanzos o Bergantiños.

Históricamente, aquellas localidades más cercanas a A Coruña siempre se han relacionado de manera habitual con la ciudad actuando como lugares residenciales.

En 2025, en los municipios de Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, Sada, Bergondo, Carral y Abegondo sumaban 980.978 habitantes. Respecto a 1996 —primer año de datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística— la población en la comarca de A Coruña prácticamente se triplicó.

Más allá de esta área, las causas de los crecimientos poblacionales siguen, en parte, vinculadas a la ciudad herculina, con influencia en municipios de la comarca de Betanzos como Miño, Paderne o Oza-Cesuras o en la comarca de Bergantiños, como en A Laracha, y en la de Ordes con Cerceda. A excepción de Paderne, todos ellos han experimentado subidas de población —algo más pausadas que cerca de la ciudad— en la última década, llegando a lograr resultados históricos.

Miño, a fecha del 1 de enero de 2026, batió su récord histórico de población. Por primera vez, 7.268 personas son vecinas y vecinos de un municipio que acumula 10 años de crecimiento.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destaca al respecto que "este novo máximo histórico non é casualidade, senón o resultado de converter a nosa situación estratéxica e o noso territorio privilexiado nun verdadeiro fogar con calidade de vida".

Para el regidor, el valor de estas cifras se sustenta en quienes las componen. "Somos un municipio novo, elixido por moitas familias para botar raíces", resalta. Esto supondrá un esfuerzo mayor para el Concello, que deberá actuar ante un dinamismo demográfico que, en palabras del alcalde, "nos esixe seguir mellorando os servizos e infraestruturas para dar resposta a unha poboación activa que é o presente e o futuro de Miño".

La clave de la vivienda

Raquel Martínez Buján, socióloga de la Universidade da Coruña especializada en dinámicas demográficas, coincide en señalar el movimiento de gente joven a este tipo de localidades por dos razones principales.

"Desde la pandemia más personas se instalan en entornos que no eran las ciudades habituales de atracción y dinámica poblacional como A Coruña. Ha habido un cambio de hábitos y, sin lugar a dudas, la vivienda y el precio del suelo están modificando las pautas habitacionales de la población", explica la experta.

Esto repercute de manera positiva en municipios como Miño. A falta de estudios concretos sobre este fenómeno, la socióloga valora que "tanto Miño, como Sada o Oleiros han sido siempre territorios circundantes a la ciudad con población que no tiene una vida cotidiana en estos espacios, sino que su centro laboral y su familia de origen se encuentran en otros territorios".

Estas clases medias "intentan asegurar un espacio de convivencia más relajado y más asequible o al mismo precio pero con mejores condiciones".

En los últimos meses, A Coruña ha vivido una contención del precio del alquiler desde su declaración como zona tensionada. Sin embargo, los altos precios para arrendar una vivienda —algo que resulta un 7,5% más caro que hace un año— continúan expulsando a personas de la ciudad.

La ciudad del futuro

De todas formas, A Coruña sigue cosechando buenas cifras de población, superando de nuevo la barrera de los 250.000 habitantes.

Los últimos datos del 1 de enero del 2025 situaban a la ciudad con una población de 251.543 vecinos y vecinas, casi 4.000 más que en el 2020, en un fenómeno que convive con el trasvase de personas a otros municipios cercanos.

Para la socióloga, la explicación está en la "atracción migratoria de personas que proceden de fuera de España. La llegada de migrantes internacionales hace que crezca el número de población, porque no hay muchos nacimientos y estos no compensan las defunciones", dejando a la población inmigrante como única causa del aumento de ciudadanos en A Coruña.

"La salida de personas jóvenes o quienes buscan una vivienda a mejor precio o un entorno de vida más natural todavía no es lo suficientemente elevada como para revertir la tendencia", añade.

A futuro, la socióloga apunta a que "cada vez más los jóvenes de nuestro entorno tienen que vivir en ciudades cercanas que sean asequibles. Los precios del suelo en A Laracha, por ejemplo, son más económicos y seguramente se instalen ahí. Creo que va a ser una tendencia que va a crecer en los próximos años a medida que las personas más jóvenes se independicen, porque realmente no hay muchas más salidas a esa".

El resultado en ciudades como A Coruña será, probablemente, una mayor desigualdad.

"Nuestra dinámica poblacional depende mucho de los movimientos migratorios de las grandes ciudades, especialmente de las personas que proceden del extranjero y que por motivos de traslados y de trabajo no puedan vivir fuera de la ciudad. Entre las clases medias y medias altas hay una tendencia a ir a un entorno fuera del espacio urbano y entre las clases que no tienen posibilidades económicas hay una huida a ciudades en las que puedan asentarse", detalla la experta.

Así, en A Coruña se quedarán quienes tengan "un poder adquisitivo bastante elevado para poder vivir aquí, los que ya vivían y tenían hogar y por lo tanto van a continuar y un grupo de población con trabajos precarios que tiene que vivir en la ciudad porque no pueden desplazarse a otro lado".

En todo caso, Martínez Buján recuerda que las cifras del padrón son siempre orientativas. "Es muy posible que muchas personas no se den de baja en el lugar de residencia habitual que tenían cuando se mudan a vivir en otro espacio", a veces por motivo de escolarización, reconoce.